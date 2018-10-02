Александр Черемнов: «Дальше, я думаю, руководство нашей страны будет изыскивать средства на ВСМ»

Горьковская железная дорога готовит транспортную революцию от Адлера до Екатеринбурга, планируя открыть новые направления из Казани

Фото: Олег Тихонов

Казань, считающаяся транзитным железнодорожным узлом, пробила себе право на открытие множества прямых «немосковских» рейсов. Вчера заместитель начальника Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по Казанскому региону Александр Черемнов заявил, что с переходом на зимний график РЖД переверстает расписание движения пассажирских поездов, передав ГЖД право формировать и обслуживать «поезда от Адлера и до Екатеринбурга» с отправлением из Казани. Почему тормозится проект ВСМ, как железнодорожники готовятся к 12-кратному росту грузовых перевозок в 2025 году и насколько поднимутся тарифы — об этом в материале «Реального времени».

15 лет РЖД в Татарстане: интермодальная ветка и транзитный вокзал «Казань-2»

Вчера ОАО «РЖД» отметило не очень круглую, но знаменательную дату — 15 лет со дня основания компании, созданной на базе Министерства путей сообщения. По этому случаю заместитель начальника Горьковской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по Казанскому региону, Александр Черемнов подвел на пресс-конференции итоги работы РЖД в Татарстане, сделав ретроспективу ярких исторических событий, начиная с 2005 года. Как раз с того момента каждый год и без перерыва железнодорожники строили и открывали новые инфраструктурные объекты для расширения железнодорожного сообщения на территории трех соседних республик — Татарстана, Чувашии и Мордовии. Масштабы инвестиций РЖД в их обновление и реконструкцию Черемнов почему-то не назвал, хотя нетрудно догадаться, что речь идет о десятках миллиардов рублей.

Вообще, заметим, что спикер всячески старался избегать оглашения конкретных цифр, обходясь общими расплывчатыми формулировками. Тем не менее и так очевидно, что за последние 15 лет РЖД совершила большой рывок в модернизации железнодорожной инфраструктуры для пассажирских и пригородных перевозок. Достаточно сказать, что одним из наиболее капиталоемких проектов РЖД в Татарстане стало сооружение в его столице интермодальной ветки, соединившей центральный вокзал и аэропорт. Казань стала точкой притяжения инвестиций РЖД после того, как выиграла право на проведение Универсиады-2013. Александр Черемнов напомнил, что РЖД и правительство Татарстана подписали в 2010 году соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2011—2013 годы, после чего РЖД форсировало свои долгострои. Так, в 2011 году была закончена реконструкция Романовского моста через Волгу, которая тянулась с 2005 года, а в 2012 году в День железнодорожника открылся транспортно-пересадочный терминал «Казань-2», принимающий транзитные поезда.

С тех пор Казань попала в приоритеты РЖД, но поток инвестиций слегка «спал», переориентировавшись на обновление подвижного состава. Казань стала третьим в РФ городом, где появились двухэтажные поезда (в направлении Казань — Москва — Казань), повсеместно обновились вагоны пригородных электричек. В качестве важного события Черемнов назвал строительство путепровода через железную дорогу на 758 км в Зеленодольске, где постоянно образовывались пробки. Наконец, 22 декабря 2016 года РЖД и Татарстан подписали очередное соглашение о сотрудничестве, но его содержание заместитель начальника ГЖД по Казанскому региону не комментировал.

22 декабря 2016 года РЖД и Татарстан подписали очередное соглашение о сотрудничестве, но его содержание заместитель начальника ГЖД по Казанскому региону не комментировал



«Если экономика потребует — значит, будет повышение тарифов»



— Мы серьезно подросли по пассажирским перевозкам. Особенно по пригороду, благодаря чему появились предложения по открытию новых маршрутов. Вы видите, что качество наших вагонов в пригородном сообщении просто прекрасное. И эта программа не остановилась; обновление подвижного состава будет продолжаться, — заверил Черемнов.

Отвечая на вопрос «Реального времени», будут ли меняться тарифы, он сообщил, что в пригородном сообщении до конца года они точно не поднимутся, а по поездам дальнего следования информации пока еще нет. «Не могу гарантировать, что не будет повышения тарифов на дальние пассажирские перевозки. Это будет зависеть от экономических условий. Если экономика потребует — значит, будет повышение», — объяснил Черемнов.

Журналисты, конечно же, спросили у спикера, нет ли свежих новостей по мегапроекту РЖД — строительству ВСМ «Москва — Казань». Главе казанского филиала РЖД ничего не оставалось, кроме как повторить известное, дав понять, что позитивных сдвигов пока нет и дальнейшую судьбу прокладки ВСМ до Казани предсказать сложно.

— Как вы знаете, это проект государственный. Источник финансирования определен только на первую часть — от Москвы до Владимира, — напомнил он. — Хотя, как я уже сказал, проект прошел государственную экспертизу по всем этапам строительства от Москвы до Казани. Но деньги выделены только для первого этапа.

При этом Черемнов выразил надежду, что «при нашей жизни» проект будет реализован, хотя и не собирается «тешить розовыми надеждами». «Дальше, я думаю, руководство нашей страны будет изыскивать средства, которые необходимы для реализации проекта. Проект недешевый, сумма всем известна. Поэтому все зависит от источников и совместных моделей финансирования как с китайскими, так и другими партнерами, и от подходов новых инвесторов. Как только будет определена схема финансирования, так проект и будет реализован. Этап проектных работ и выбора трассы закончен, остается финансирование и реализация», — сказал он, из чего следовало, что самое главное еще только предстоит сделать.

Не могу гарантировать, что не будет повышения тарифов на дальние пассажирские перевозки. Это будет зависеть от экономических условий. Если экономика потребует — значит, будет повышение



Тихая транспортная революция

После этого журналистам ничего не оставалось, как вернуться к теме пассажирских перевозок. Будут ли открываться новые направления через Казань? — отвечая на этот вопрос, глава казанского филиала ГЖД старался отговорить прессу и перенести эту тему на следующую встречу, чтобы «не путать пресное с кислым».

— Будут новые предложения, новые поезда, но мы расскажем о них за неделю до ввода зимнего графика. Там есть новые поезда, которые будут функционировать дополнительно, — попытался он сохранить интригу, но все-таки поддался на уговоры и раскрыл некоторые детали нового расписания (видимо, оно пока не утверждено, — прим. ред.). — Мы берем на себя обслуживание всех поездов от Адлера до Екатеринбурга. Это будут поезда нашего формирования. В том числе забираем 25-й поезд «Ижевск — Москва» для обслуживания нашими бригадами (один из наиболее популярных из-за раннего времени прибытия в Москву, — прим. ред.). В новом расписании много интересного, но давайте не сейчас, подождем. За неделю до нового графика мы расскажем обо всех изменениях, — клятвенно заверил Черемнов.

7 дней до Китая

Зато РЖД гордится ростом грузоперевозок. По словам спикера, за 15 лет грузооборот компании вырос в пять раз, а за 9 месяцев этого года казанским филиалом было отгружено 4,2 млн тонн грузов (или пятая часть от всего грузопотока, формируемого Горьковской железной дорогой). И это, по его словам, далеко не предел. «Мы предполагаем, что грузооборот вырастет не в 5-6, а сразу в 12 раз к 2025 году», — ошарашил Черемнов журналистов.

По его словам, взрывной рост обеспечит Китай. Глава казанского филиала ГЖД сообщил, что в этом году РЖД приняли программу обновления инфраструктуры до 2025 года, которая включает в себя направления на КНР. «Какая доля будет проходить через наш регион, я пока не могу сказать, боюсь ошибиться. Но рост мы предполагаем», — уклончиво заметил он. По словам Черемнова, пока в Казани не был сформирован ни один поезд в Китай, хотя экспортеры есть. «Мы формируем их груз на Китай к поездам, которые формируются в Москве, и подцепляем эти вагоны. За счет этого скорость доставки грузов по маршруту Москва — Благовещенск сократилась с 28 до 7 дней», — сообщил он.

«Мы предполагаем, что грузооборот вырастет не в 5-6, а сразу в 12 раз к 2025 году», — ошарашил Черемнов журналистов



Одноколейка убивает грузооборот из «Алабуги»

Одним из уязвимых моментов в отношениях РЖД и правительства Татарстана остается давняя проблема ограниченных пропускных возможностей железной дороги у ОЭЗ «Алабуга», признал вчера глава казанского филиала. Напомним, турецкие резиденты ОЭЗ в свое время уже жаловались президенту РТ на то, что не могут отправить продукцию без долгого ожидания, поскольку грузы из «Алабуги» доставляются по одноколейной железной дороге. Александр Черемнов сообщил, что включение этого вопроса в программу обновления инфраструктуры РЖД до 2025 года сейчас обсуждается.

— 29 августа глава РЖД Олег Белозеров встречался с президентом Татарстана. Они совершали облет над территорией ОЭЗ и осматривали проблемные участки. После этого было проведено совещание рабочее группы, которая подготовила протокол поручений. Он находится на согласовании, — рассказал начальник казанского филиала, отметив, что эта территория находится в ведении Куйбышевской железной дороги. — Вообще, надо глобально смотреть на эти проблемы. Там однопутка. Сегодня по этому участку можно пропустить лишь 18 пар поездов в сутки, а грузов у ОЭЗ в два раза больше. Плюс там работают ТАНЕКО, НКНХ. Они предъявляют гораздо больший объем к отправке. Пока мы справляемся с вывозом, но в перспективе может быть построен электрифицированный участок.