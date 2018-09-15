«Предстоит сокращение 4,5 тысячи работников в основном в сфере нефтедобычи»

Депутаты поддержали настоятельные пожелания работодателей открыть ясельные группы для детей от полутора лет, чтобы быстрее вернуть декретниц на работу

Накануне депутаты Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана расставили новые акценты в социальной политике, которые предстоит монетизировать с принятием республиканского бюджета 2019 года. Главным вызовом на татарстанском рынке труда признан обострившийся дефицит профессиональных кадров, из-за чего правительство РТ намерено подать заявку на их привлечение из других регионов России. Для утоления кадрового голода в республике готовы обсуждать открытие ясельных групп, чтобы заставить молодых мамочек пораньше выходить из декрета и закрывать простаивающие рабочие места. Кроме того, лоббисты республиканской программы здравоохранения честно предупредили, что деньги на лекарства съедаются «майскими указами» по повышению заработной платы врачам, так что лечить пациентов будет нечем. За дискуссией наблюдала корреспондент «Реального времени».

Соцпакет с сюрпризами

В преддверии подготовки республиканского бюджета-2019, который снова обещает быть сверхнапряженным, депутаты Комитета по социальной политике Госсовета РТ «обкатали» первые предложения по «социальному пакету» татарстанцев. Наряду с традиционными мерами поддержки стабильности на рынке труда, отраслевое министерство вчера анонсировало довольно смелые и неоднозначные решения, которые вызвали резкие споры на первых прослушиваниях в комитете, но в конечном итоге страсти улеглись. Депутаты договорились сгладить откровенно прямые и четкие формулировки в проекте постановления «О реализации государственной политики в сфере занятости населения и организации новых форм занятости отдельных категорий граждан в РТ», который уйдет в правительство на следующей неделе.

Перед обсуждением рабочей версии проекта заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова обрисовала общую картину на рынке труда. По ее словам, в регионе постоянно работают 1,972 млн человек, что по международным стандартам позволяет причислить его к разряду территорий с «экономически активным населением». Лишь 68,8 тыс. человек не имеют работы. Уровень безработицы в Татарстане к началу июня составил 3,3%, что ниже, чем в среднем по стране — 4,8%, и по Приволжскому федеральному округу — 4,4%. Средняя заработная плата превышает 33 тысячи рублей.

Тазетдинова пояснила депутатам, что сокращение кадров в сфере нефтедобычи вызвано «централизацией непрофильных видов деятельности и укрупнением отдельных видов процессов». Фото gossov.tatarstan.ru



«Татнефть» не сокращает, а оптимизирует кадры

Но на фоне общего благополучия происходят волнообразные сокращения в разных отраслях экономики. «В ближайшие 3 месяца предстоит сокращение 4,5 тысячи работников, преимущественно в сфере нефтедобычи, — сообщила она, не указывая названия нефтяных компаний. В прессе до этого уже мелькали скупые сообщения о начале сокращений работников в НГДУ «Татнефть», но они тотчас дезавуировались официальными заявлениями руководства нефтяной компании о «перетасовке» кадров.

Тазетдинова пояснила депутатам, что сокращение кадров в сфере нефтедобычи вызвано «централизацией непрофильных видов деятельности и укрупнением отдельных видов процессов». Позже она уточнила «Реальному времени», что реальных увольнений в «Татнефти» не происходит, просто людей переводят из одной структуры в другую без ущерба для их квалификации и заработной платы. Перечисляя остальные издержки на рынке труда, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты сообщила, что «в режиме неполной занятости работает более 6 тысяч человек и 40 человек находятся в отпусках без сохранения заработной платы».

Утолить легкий кадровый голод

Главным вызовом на рынке труда замминистра назвала дефицит профессиональных кадров, особенно с инженерно-техническими компетенциями. Чтобы утолить легкий кадровый голод, правительство Татарстана в будущем году намерено подать заявку на привлечение специалистов из других регионов по федеральной программе повышения мобильности граждан. «Без внешней миграции высококвалифицированных специалистов республике не обойтись, — заявила она. — Планируем начать программу повышения мобильности и подбирать кадры за пределами республики».

Бросая взгляды на «чужих» профессионалов и заманивая их для переезда в Казань и Набережные Челны, правительство рассчитывает на получение солидных «подъемных» в виде федеральных субсидий. Как пояснила «Реальному времени» Тазетдинова, Татарстан хочет войти в число 16 регионов, которые уже получают материальную помощь для организации переезда специалистов. «Программа предусматривает компенсацию в 250 тысяч рублей каждому переезжающему работнику: 200 тысяч федеральные и 50 тысяч региональные. И столько же, 50 тысяч, должен добавить работодатель. Сейчас 16 регионов работают, Татарстана среди них нет, но мы хотим. Прежде всего, там субъекты Дальнего Востока. Заявка на получение федеральных субсидий готовится», — рассказала она.

Главным вызовом на рынке труда замминистра назвала дефицит профессиональных кадров, особенно с инженерно-техническими компетенциями. Фото Максима Платонова



Привлечение квалифицированных кадров стало следствием демографического спада и несбалансированной системы подготовки кадров. «Наши трудовые ресурсы в силу демографии ограничены, — с сожалением отметила заместитель министра. — К тому же хотелось бы, чтобы молодые люди выбирали специальность, которая востребована на рынке труда». Для восполнения кадровых ресурсов Татарстан привлекает иностранных работников. Сейчас у нас занято 20 тысяч иностранных работников, это не более одного процента, — сообщила Тазетдинова. Кроме того, Татарстан ежегодно выделяет предприятиям средства на переподготовку работников, привлекая федеральные средства. С 2014 года общий объем финансирования образовательных программ для работников составил 1,3 млрд рублей, из них 764 млн — из бюджета РТ. «В рамках программ повышения производительности труда в будущем году снова будут выделены внушительные ресурсы», — пообещала она.

Что за менеджер требуется?



В каких специалистах нуждается республика? По словам Клары Тазетдиновой, на 1 сентября открыто 44,7 тысячи вакансий. Наибольшее их количество — в строительстве (более 10,2 тысячи вакансий ), обрабатывающих отраслях (6,9 тысячи), транспортировке грузов (4,3 тысячи), госуправлении (4 тысячи). Депутаты сильно удивились, когда услышали, что первое место по вакансиям удерживает строительство, и посмеялись выводу о том, что наиболее востребованная профессия — это менеджер.

«О каких же должностях идет речь? Что за менеджер нам требуется?», — иронизировал ректор КГМУ Алексей Созинов. Вслед за ним не поверил в достоверность выводов Минтруда и депутат и экс-гендиректор Казанского порохового завода Халил Гиниятов. «Странно, промышленности вообще не вижу. У нас республика настолько промышленная, а тут строителей больше. Ну так не может быть! — воскликнул он. — Я тоже статистику смотрю, но насколько у вас правильные цифры?».

Кларе Тазетдиновой оставалось только развести руками: да, вот такая картина маслом, ничего не попишешь. Кто бы еще поверил, что нет у промышленности запроса на рабочие руки, однако замминистра напрочь отвергла любые сомнения в ошибочности выводов. Для убедительности она добавила, что продолжается борьба с теневой занятостью, особенно с предприятиями с низкими зарплатами. «Смотрим, почему на предприятиях низкая заработная плата и нет ли там «серых» схем уплаты налогов. За два-три года из теневой занятости выведено около 150 тысяч работников», — доложила она результаты борьбы.

«О каких же должностях идет речь? Что за менеджер нам требуется?», — иронизировал Алексей Созинов. Фото gossov.tatarstan.ru

Тогда заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова гневно спросила: «1 437 человек находятся в простое по вине работодателя. Какие предприятия позволяют себе подобное отношению к своим работникам?». Однако эта цифра не показалась такой уж страшной Минтруду. «Это немного от 1,9 млн человек, — успокоила Ларионову замминистра. — Были годы, когда и 40 тысяч работали в режиме неполного времени». По ее словам, в простое находятся работники сахарных заводов, ожидающих завершения уборочной компании для переработки урожая.

Ребенка — в ясли, маму — на работу!

Казалось бы, обсуждение «рабочего вопроса» сошло на нет, но стоило депутатам еще раз взглянуть в проект постановления, как они пустились по второму кругу. Татьяне Ларионовой не понравилась формулировка пункта 3.2, в котором предлагалась идея открыть ясельные группы в детских садах «в целях решения проблемы дефицита кадров». Правда, в проекте говорилось о создании яслей не для всех, а только для работников бюджетной сферы. «Насколько целесообразно говорить об этом в части проблемы дефицита кадров? Такие вопросы решаются, но прежде всего, чтобы как-то устроить и обеспечить детей. Мне кажется, этот пункт звучит не совсем корректно и грамотно. Как вы прокомментируете? — обратилась она к Кларе Тазетдиновой, после чего в дискуссию включились остальные депутаты. И действительно, еще год назад президент РТ не раз говорил, что мама до трехлетнего возраста малыша должна быть рядом с ним, а не бегать за насущным рублем.

Оказалось, что это предложение подано не Минтруда, а самими работодателями, которые устали ждать выхода декретниц. По словам заместителя министра, это сделано для того, чтобы молодые мамочки как можно раньше «выходили на рынок труда», что позволит «решить проблему дефицита кадров».

«Этот вопрос поднимали руководители наших предприятий, — подтвердила глава социального комитета Светлана Захарова. — Когда мама 3 года сидит в декретном отпуске, она, прошу прощения, выходит никакая, да и мысли у нее другие. Приходится заново ее обучать. И чем раньше она выходит на работу, тем легче». Ее поддержала и Тазетдинова, заметившая, что «мамочкам не с кем оставить ребенка, так что она даже не может пойти учиться». В итоге сошлись на том, что формулировку нужно отредактировать, но смысл оставить прежним.

Светлана Захарова: «Когда мама 3 года сидит в декретном отпуске, она, прошу прощения, выходит никакая, да и мысли у нее другие. Приходится заново ее обучать. И чем раньше она выходит на работу, тем легче». Фото gossov.tatarstan.ru

«Врач только обнимет: лечить-то тебя нечем, дорогой!»



Выступление замминистра здравоохранения РТ Айрата Гарипова, представлявшего изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения РТ до 2020 года», также удостоилось указаний на недостаточную политкорректность. Гарипов обратил внимание на то, что при исполнении «майских указов» по повышению заработной платы врачам медицинские учреждения остаются без лекарств.

«Лекарственное обеспечение снижается — это самая большая проблема на сегодня. Мы можем прийти к тому, что нас будет встречать врач в белом халате с хорошей зарплатой, но он будет нас обнимать и гладить — а лечить-то тебя нечем, дорогой! Это очень серьезная проблема при формировании сметы медицинских организаций. Да, надо отдельно искать деньги на исполнение «майских указов» — 200 процентов повышение для врачей и 100 процентов для среднего персонала, но не в ущерб государственным гарантиям на лекарственное обеспечение».

«Все нормально будет, — остановила его Светлана Захарова. — Сейчас пресса напишет, что врач будет только обнимать в больнице», — пошутила она.

В заключение парламентарии предложили увеличить величину прожиточного минимума пенсионера в Татарстане для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. В 2019 году его размер составит 8 232 рубля.