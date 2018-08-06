«Ак Барс» Банк: «У нас полные полки свежих продуктов для бизнеса»

Фото: «Ак Барс» Банк

Тема кредитования малого и среднего бизнеса пусть и не новая, но тем не менее всегда актуальная. Вопросов здесь может быть множество. На самые горячие из них отвечает директор дирекции продаж малого бизнеса «Ак Барс» Банка Олег Юшков.

— Какие виды кредитования предлагает банк сегменту малого бизнеса? Что в линейке наиболее востребовано?

— Мы отталкиваемся от потребностей рынка. Если сравнивать «Ак Барс» Банк с магазином, то можно сказать, что у нас полные полки кредитных продуктов для различных клиентских сегментов — микро-, малого и среднего бизнеса, находящихся в разных стадиях своего развития и с различными жизненными ситуациями, в которых может понадобиться финансовое плечо.

В зависимости от жизненных ситуаций предпринимателям могут потребоваться различные формы финансирования — овердрафт, кредит, кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные и смешанные цели или банковская гарантия.

Также на продуктовый ряд оказывает влияние возможность клиента предоставить обеспечение по кредиту — без залога, под залог приобретаемого за счет кредитных средств имущества или уже имеющихся у клиента активов.

Сегодня клиент может получить без залога кредит с достаточно высокими суммами кредитования — до 3 млн руб. (или эквивалент в валюте), овердрафт — до 33 млн рублей. Кредиты в большем размере требуется обеспечить залогом. Однако если залога недостаточно, наши сотрудники помогут оформить поручительство организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого бизнеса.

Достаточно сильным на рынке мы считаем предложение «Ак Барс Контракт». Фактически это кредит до 100 миллионов рублей, который разработан специально для участников систем государственных и коммерческих закупок в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ, под залог прав требования выручки по контракту.



— Как банк работает с постоянными клиентами и что может им предложить?



— Если клиент давно работает с нами, то ему через личный кабинет интернет-банка может прийти информация об одобренном кредите. Если у него есть обороты в другом банке, то он может обратиться в «Ак Барс» Банк и получить переводной овердрафт под обороты в другом банке. После того как клиент предоставит дополнительную информацию о своем бизнесе, он сможет получить долгосрочные кредиты.

В целом в «одном окне» мы готовы клиенту предоставить как банковские, так и небанковские продукты — облачную бухгалтерию, онлайн-кассы, юридическую помощь. Мы хотим плыть с клиентом в одной лодке, выстраивая долгие прочные отношения.

— Исходя из каких параметров банк принимает решение о предодобренном кредите?

— Физические лица уже привыкли к этому, а вот на рынке кредитования МСБ такая система еще не так распространена. Решение о предодобренном кредите мы принимаем, анализируя движения по счету и кредитную историю клиента. В области кредитования сектора малого и среднего бизнеса нам на пятки наступают так называемые необанки, предлагающие взять кредит через интернет. Такие механизмы увеличивают риски, что влияет на процент по кредиту. Не имея большого опыта в области кредитования МСБ, они сильно рискуют. Банков на рынке много — выбирай, какой хочешь. Но мое субъективное мнение, что к выбору банка-партнера нужно подходить очень тщательно. К примеру, «Ак Барс» Банк кредитует с 1993 года, то есть почти 25 лет. Это означает большой набор компетенций в области кредитования и индивидуальный подход.

— Какие рекомендации вы могли бы дать предпринимателям, которые подают заявку на кредит?

— Продолжая тему поиска банка-партнера, нужно сказать, что клиенты не всегда умеют выбирать банки. Обращаться за кредитом нужно в тот банк, с которым вы планируете продолжать работать в какой-то временной перспективе. Выбирая банк, как минимум нужно потратить на это час времени в интернете. Обратите внимание, имеет ли банк развитые программы рыночного кредитования, насколько широка линейка продуктов и с какими клиентами он работает.

— Какие показатели развития компании являются наиболее существенными при принятии решения о выдаче кредита?

— В первую очередь банки смотрят на показатель ежемесячной прибыли. Например, если человек хочет купить автомобиль, он может или взять автокредит, или накопить. Примерно «50 на 50» люди так и поступают. Так же и в бизнесе. Кто хочет расти быстрее, понимает, что переплата по кредиту будет гораздо меньше, чем доход, который они в перспективе смогут получить.

Лимит кредитования высчитывается примерно так: оценивается ежемесячная прибыль, из нее убираются 30—40% в качестве «подушки безопасности». Оставшаяся сумма умножается на срок кредитования, например на 60 месяцев. Помимо этого, мы смотрим, какой у клиента баланс, был ли опыт кредитования, на какие цели берется кредит. Если у клиента нет прибыли, ни один разумный банк денег не дает, потому что не хочет потом заниматься продажей залога. Банк торгует деньгами, а не залогами клиентов.

— У банка есть такой кредитный продукт, как коммерческая ипотека. С точки зрения маркетинга он цепляет прежде всего ассоциацией с низкими ставками. Насколько он востребован?

— Коммерческая ипотека — часть продуктовой линейки. Это относительно новый банковский продукт, ставший популярным благодаря привлекательности ставок при покупке недвижимости в сравнении с другими формами кредитования бизнеса. Ставка по коммерческой ипотеке на сегодняшний день составляет от 9,6%* на срок до 10 лет.

* С полным перечнем условий по кредитным продуктам «Ак Барс» Банка можно ознакомиться в офисах банка или на сайте akbars.ru.

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Интернет-газета «Реальное время»