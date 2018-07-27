Отдохнули: казанцы в два раза чаще летают на курорты, но это не надолго — впереди рост цен

Почему дорожают авиабилеты и могут закрыться все визовые центры в России — в комментариях экспертов

Фото: Максим Платонов

Этим летом казанцы летали на курорты в два раза чаще, чем прошлым: цифры подтверждает статистика сервисов по онлайн-бронированию туров и порталов по поиску билетов. Как выяснило «Реальное время», татарстанцы не изменяют своим предпочтениям, по-прежнему выбирая Турцию и поездки по России. Однако на пути у развития туриндустрии встает ряд проблем: прогнозируемый рост цен авиабилетов и угроза закрытия визовых центров в России. Подробнее — в нашем обзоре с комментариями экспертов.

Летают в два раза больше

Туристический рынок этим летом продолжает набирать обороты. По данным сервиса по онлайн-бронированию туров Слетать.ру, из Казани спрос на летние туры вырос по сравнению с прошлогодним сезоном в два раза. Среди направлений лидером, безусловно, является Турция, которой интересуются более 70% туристов. За ней следуют поездки по России (5,10%), Греция (4,31%), Тунис (4,22%) и Кипр (3,41%).

Фиксируют рост спроса и сервисы по бронированию и покупке билетов. Из Казани, по данным Aviasales, забронировано на 47% больше билетов, чем прошлым летом. При этом туристы остались верны своим направлениям — по России все так же из столицы республики улетают в Москву, Петербург, Сочи и Крым. Впрочем, с пятого места в этом году Уфу вытеснила Анапа.

— Из заграничных направлений особым спросом пользуются Тбилиси, Стамбул, Анталья, Прага, и здесь тоже поменялось пятое место — вместо Баку в этом году чаще стали летать в Барселону, — говорит представитель сервиса Юлия Домрачева.

Аналогичный топ направлений сложился и Momondo.

— Как и прошлым летом, чаще всего казанцы ищут перелеты по городам России. Интерес горожан к родным просторам за год вырос на 12%. Позицию популярнейшего в столице Татарстана зарубежного направления сохранила Турция, прибавившая 73% запросов на сайте. Третьей по востребованности этим летом стала Грузия (+51%), — говорит представитель сервиса Ирина Рябовол. По ее данным, спрос на перелеты из Казани этим летом остался на уровне прошлого года.

Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес, где, помимо европейских городов (Прага, Париж, Милан), в топе оказалась Грузия (Батуми и Тбилиси), объясняет рост популярности грузинского направления открытием прямых рейсов из Казани, так как в Батуми начала летать авиакомпания UVT Aero, а в Тбилиси — Georgian Airways.

Вместе с тем направлением, от которого стали отказываться сами туроператоры, неожиданно стал Тунис. Накануне появилась информация, что «Пегас Туристик» отменил полеты из Екатеринбурга, ранее стало известно, что ANEX Tour снял чартеры из Казани и Краснодара. В OneTwoTrip пересмотр полетных программ называют стандартной практикой, объясняя это тем, что спрос не оправдывает ожидания.

При этом Вера Павлова, руководитель группы маркетинга и PR Слетать.ру отмечает, что Тунис входит в пятерку популярных пакетных направлений как в Казани, так и в России в целом.

— Это направление было массово востребовано в отсутствие летней Турции в 2016 году, когда туристы искали другие безвизовые доступные варианты. Сейчас спрос на Тунис стабилен, и в условиях роста популярности других направлений решение об оптимизации может оказаться наиболее экономически выгодным для авиаперевозчиков, — полагает спикер.

Цены скачут

Данные по ценам у поисковиков билетов разнятся. Из статистики Aviasales можно сделать вывод, что спрос стимулировало снижение стоимости билетов. Из Казани за год перелеты в среднем подешевели на 1,6% до 13 271 рубля. На внутренние же рейсы, по данным сервиса, ценник упал на 3,3% до 9 346 рублей. Подобная тенденция наблюдается и в целом по России — средняя стоимость летних перелетов уменьшилась за год на 4% до 15 143 рублей, а средняя цена билетов по стране — на 6,2% до 11 361 рубля.

В Momondo отмечают другую тенденцию: за год цены на авиабилеты выросли на 17%, и это еще до того, как зашла речь об увеличении топливных сборов. В OneTwoTrip замечают, что по сравнению с прошлым годом перелеты заграницу из Казани подросли в цене на 19% (с 17 200 рублей до 20 600 рублей за билет в обе стороны). По России же стоимость билетов поднялась незначительно — на 3,4% (с 10 200 рублей до 10 550 рублей за билет в обе стороны).

Рост стоимости пассажиров не отпугнет

Тем временем стоимость большинства перелетов по России дорожает. Все из-за решения двух крупнейших перевозчиков на рынке — «Аэрофлота» и S7, которые увеличивают топливный сбор. Как стало известно «Коммерсанту», с 26 июля «Аэрофлот» повышает его на 200 рублей в экономклассе и «комфорте» и на 400 рублей в бизнес-классе. О росте цен за перелет на 200 рублей сообщил и S7. При этом о повышении стоимости заявили и иностранные перевозчики. В частности, Qatar Airways в «Телеграме» сообщил о поэтапном повышении еще в конце июня.

Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес отмечает, что речи о сильном повышении цен сейчас не идет. В частности, у «Аэрофлота» средний чек на внутренних направлениях в 2018 году составил 6 500 рублей и повышение стоимости перелета на 200 рублей не повлияет на решение пассажира.

— Что касается повышения цен на авиабилеты в целом, то мы наблюдаем его с начала года. Например, средняя стоимость билетов с вылетом в течение июня—августа выросла по сравнению с прошлым летом на 15%. Но пока это не привело к снижению спроса, поскольку запрос на путешествия у россиян велик, и в стабилизировавшейся экономической ситуации они готовы реализовать его, несмотря на повышение стоимости поездок, — отмечает спикер.

Представитель Aviasales Юлия Домрачева также считает, что такой рост цен на спросе не отразится:

— Важно понимать, что средняя стоимость перелета по России составляет 10 тысяч рублей, то есть доплата в 2% — это не то, ради чего все откажутся от поездки. Другое дело, что большинство россиян покупает билеты максимум за неделю до вылета и, соответственно, переплачивает. Мы всегда советуем путешественникам заранее планировать свой отдых, — говорит Домрачева.

Депутаты могут «закрыть» визовые центры?

Но это не все грустные для туротрасли новости. Накануне стало известно, что депутаты предложили внести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». Изменения предполагают ввод обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих посреднические услуги при оформлении виз. При этом российский Союз туристической индустрии посчитал новые поправки неисполнимыми, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь союза.

Функции по аккредитации компаний предлагают возложить на МИД России. Для законной работы в России визовым центрам придется иметь филиалы не менее чем в 20 субъектах страны, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Кроме того, необходим опыт работы не менее 4 лет и наличие сертифицированных технических средств для обработки конфиденциальной информации, в числе которой и биометрические данные. Все это, по мнению Союза туриндустрии, приведет к тому, что визовые центры будут вынуждены закрыться из-за невозможности исполнить всех требований.

Генеральный директор, сооснователь сервиса для подготовки документов на шенгенскую визу «ВИЗАбилити» Роман Бумагин также полагает, что в случае, если предлагаемые изменения будут приняты, визовые центры закроются. В этом случае консульства с потоком заявителей справиться не смогут.

— Сами консульства с текущими потоками заявителей не справятся. Количество выдаваемых виз (речь идет в первую очередь о шенгенских визах) снизится на порядок. По данным Евростата, в прошлом году гражданам России было выдано 3,9 млн шенгенских виз. При введении аккредитации будет выдаваться по 300—400 тысяч, — отмечает эксперт.

Кроме того, в разы увеличится и время на обработку заявки. Собеседник издания полагает, что вместо 3—4 дней на это потребуется до 2 с половиной месяцев, ведь помимо ожидания самой визы потребуется дождаться еще и своей очереди для подачи документов.

— Больше всего пострадают жители российских регионов. Так как за визой придется ехать в Москву, а также еще в несколько городов, где есть консульства шенгенских стран (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Новороссийск, Калининград). При этом в страны Шенгенского соглашения едут не только жители Москвы. Согласно статистике нашего визового веб-сервиса, более 70% заявлений на визы поступает из регионов, — говорит Роман Бумагин.

По его мнению, процедура получения визы не усложнится, но люди будут вынуждены больше времени тратить на поиск информации, а на горячую линию будет не дозвониться. При этом закон, по его мнению, принят не будет по довольно простой причине — потому что «депутаты тоже люди».

Галина Дехтярь, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС считает, что из-за аккредитации закроется только часть визовых центров, что принесет дополнительные сложности туристам.

— К этой инициативе депутатов я отношусь отрицательно, так как российские туристы хотят выезжать, и все эти инициативы, когда рынок и так находится в нестабильном положении, только усугубляют проблемы, — считает эксперт.