Андрей Нечаев: «Санкции в отношении России довольно мягкие»

Экс-министр экономики РФ о системном кризисе отечественной экономики

Во второй части своего интервью «Реальному времени» бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказывает о том, грозит ли стране и миру кризис, подобный кризису 20-летней давности, и без чего невозможно качественное развитие российских регионов, в том числе Татарстана. Первую часть беседы см. здесь.

«Для кого-то реформы заканчивались потерей власти, для кого-то — потерей жизни»



— Андрей Алексеевич, вот вы говорите, что в экономике важно поменять приоритеты. Но вот буквально этой весной на самом высоком уровне было заявлено о необходимости привести в порядок региональные и муниципальные дороги, обещаны вложения в здравоохранение, образование, экологию, науку. Все как вы говорите.



— Приоритеты меняются, но только на вербальном уровне. В принципе, майский указ Путина можно приветствовать с точки зрения объявленных им дополнительных инвестициях в человеческий капитал — в то же здравоохранение, инфраструктуру, но сейчас это пока свелось к тому, что нужно еще где-то дополнительно изыскать 8 триллионов рублей для выполнения этого указа. И нет никаких разговоров о перераспределении бюджета, что я считаю важным и о чем вам говорил ранее. Если на эти благие цели нужно изыскать дополнительно 8 триллионов рублей, получается, власти и идут для этого на повышение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение других налогов. Но альтернатива этому, как я говорил, есть.

— Может быть, о перераспределении бюджета мы услышим осенью, когда Путин обещал обнародовать программу экономического развития страны на ближайшие годы?

— Послание, наверное, состоится — для подобной программы имеются серьезные наработки того же Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, где речь идет о достаточно серьезном реформировании всей социально-экономической политики. Есть для Кремля и более радикальные предложения по реформам, но мне кажется, что на какое-то кардинальное изменение экономической политики Путин не пойдет. Почему? Президент очень внимательно следит за своим рейтингом, за своей популярностью, а любые реформы — это всегда риск, и Путин знает печальную судьбу многих реформаторов, начиная от Александра II и Петра Столыпина и заканчивая Хрущевым, Горбачевым и Ельциным. Для кого-то из них это заканчивалось потерей власти, а для кого-то потерей жизни.

«Майский указ Путина можно приветствовать с точки зрения объявленных им дополнительных инвестиций в человеческий капитал — в то же здравоохранение, инфраструктуру, но сейчас это пока свелось к тому, что нужно еще где-то дополнительно изыскать 8 триллионов рублей для выполнения этого указа». Фото kremlin.ru



Санкции усугубляют кризис, но не являются его первопричиной



— В июле исполняется 4 года, как в отношении России были введены санкции со стороны Евросоюза и США, затронувшие развитие многих секторов российской экономики. Как бы вы оценили их влияние за эти годы?

— Я не раз уже говорил, что российская экономика переживает системный кризис — кризис модели, на которую была сделана ставка в середине нулевых годов, то есть ориентация исключительно на сырьевой экспорт и огосударствление экономики, что повлекло за собой ужасающий уровень коррупции и административного давления на бизнес. И в этом смысле санкции усугубляют кризис, но не являются его первопричиной. И что говорить, эти санкции довольно мягкие, много санкций индивидуальных. Понятно, что тот же Олег Дерипаска довольно сильно пострадал от санкций, но алюминиевая промышленность пострадала уже не так сильно. Конечно, очень серьезно санкции могут сказаться на нефтегазовом секторе, если они и дальше будут продолжаться, потому что там они коснулись в основном технологий, связанных с геологоразведкой, с новыми технологиями добычи. Пока на текущих объемах добычи они не сказываются, но когда разведанные запасы будут заканчиваться или мы не сможем развивать шельфовые технологии, тогда будет трудно. Очень болезненно санкции сказались на финансовом секторе и привели к масштабной девальвации рубля в конце 2014 года с соответствующими инфляционными последствиями. Западный рынок капиталов для некоторых компаний был попросту закрыт. Но, повторю, первопричиной кризисных явлений в нашей экономике санкции не являются.

— На днях один из крупных банков мира спрогнозировал повторение на фондовых рынках мирового кризиса 1997—1998 года. Это возможно?

— Там речь шла не о фондовом рынке, а о том, что в целом может разразиться финансовый кризис. Но они же сами многократно оговорились, что какие-то отдельные признаки напоминают ту ситуацию накануне кризиса, но с другой стороны, экономика развивающихся азиатских стран, откуда тогда пришел кризис, в 2018 году более устойчивая как и валюта этих стран. Поэтому к этому прогнозу нужно относиться, обращая внимание на большое количество оговорок к нему. И если он исполнится, то в гораздо более мягкой форме, чем это было в 1998 году.

— Значит, и за цены на нефть, которые тогда опускались аж до 9 долларов, можно быть спокойными?

— В 1998 году проблема же была не только в нефти, а в финансовых и бюджетных проблемах многих развивающихся стран. В первую очередь стран Азии.

«Очень серьезно санкции могут сказаться на нефтегазовом секторе, если они и дальше будут продолжаться, потому что там они коснулись в основном технологий, связанных с геологоразведкой, с новыми технологиями добычи». Фото Максима Платонова



Нужно резко усилить финансовую обеспеченность регионов и местного самоуправления



— Как должны развиваться в ближайшее время взаимоотношения центра и регионов? Необходима ли налоговая корректировка в пользу регионов?

— Я думаю, что здесь нужно кардинально поменять все бюджетное устройство. Сейчас подавляющая часть денег, где-то 65—70 процентов стягивается в центр, регионы имеют 20—25 процентов и лишь около 10 процентов остается муниципальному уровню управления, который сегодня абсолютно финансово обезвожен, особенно после того, как отменили выборы мэров. Получается, что местное самоуправление стало у нас придатком региональных властей, хотя это очень важная сфера с точки зрения повседневной жизни граждан.

Эту систему, мне думается, нужно кардинально ломать. Нужно резко усилить финансовую обеспеченность регионов и местного самоуправления, вернуться к бюджетному правилу, которое отменили в конце 2008 года под предлогом кризиса (когда доходы между федеральным центром и бюджетами других уровней делятся поровну). Тем самым расширять финансовую самостоятельность регионов. И именно на этой основе будет повышена и создана ответственность регионов и муниципалитетов! А сейчас, когда на регионы переложили выполнение прошлых майских указов президента, но денег им не дали, мы видим жуткий перекос в реформе здравоохранения — даже в той же богатой Москве, где пачками сокращались отделения и ликвидировались целые больницы, увольняли многих специалистов. Поэтому нельзя перекладывать на регионы ответственность, не давая им денег. Именно такой, если хотите, мейнстрим, должен быть в рамках отношений центра и регионов: перераспределение полномочий и финансовая поддержка. Эта мера уже, по сути, перезревшая.