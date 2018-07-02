Как корейцы спрогнозировали победу над Германией, а жители Осиново воевали против МСЗ

«7 дней»: от лучших матчей ЧМ-2018 до годового собрания акционеров группы компаний ТАИФ

Фото: Максим Платонов

Одной из главных тем прошедшей недели по-прежнему остается футбольный мундиаль. Корреспонденты ТНВ пообщались с болельщиками, узнали о том, какие сувениры они увозят домой из Казани и насколько выросли цены в гостиницах. На прошлой неделе вновь разгорелась тема полигонов ТБО: огонь пришлось тушить на свалках сразу в двух районах Татарстана. Жарко было и на общественных слушаниях, посвященных строительству МСЗ. В конце недели президент РТ принял участие в годовом собрании акционеров ведущего холдинга республики — группы компаний ТАИФ. Об этом и не только шла речь в еженедельной информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Грандиозные матчи прошедшей недели

Корреспонденты «7 дней» посетили площадку болельщиков чемпионата мира по футболу, пообщались с иностранными фанатами и узнали, как в Казани встречали легендарного игрока сборной Аргентины Лионеля Месси. Перед игрой Аргентины и Франции Казань заполонили люди в футболках с надписью «Месси». У гостиницы «Рамада», где остановился легендарный футболист, Казань приготовила свой подарок для Месси — его портрет. Оценить граффити лидер сборной Аргентины мог, выглянув в окно номера. Фанаты всю ночь и день дежурили у гостиницы, ожидая приезда Месси.

Болельщик из Аргентины заявил корреспонденту ТНВ, что пришел к гостинице, чтобы увидеть легенду футбола — Лионеля Месси. «Я хочу сделать с ним фотографию и попросить, чтобы он оставил автограф прямо у меня на майке под надписью «Месси», — рассказал аргентинец.

На улице Университетской болельщики устроили настоящий баттл. Несмотря на то, что представителей Франции было не так много, победила дружба. Фанат из Германии делает прогноз матча: «Какой будет счет? Франция — 2. Аргентина — 0. Голы забьют Мбаппе и Гризманн».

Удивительное настроение аргентинцы создавали и у стадиона «Казань Арена». Их было слышно в радиусе нескольких километров. Эсекиэль сообщил, что сорвал голос на прошлом матче, когда поддерживал свою команду. «На «Казань Арене» получится только громко хлопать и размахивать флагом», — добавил он. Поддержать команду в Казань приехал и Диего Марадона. Однако поддержка фанатов не помогла — Франция победила со счетом 4:3.

В среду в Казани болельщики стали свидетелями еще одной сенсации на чемпионате мира — игры Германии и Южной Кореи. Фанаты из Германии не сомневались в победе их сборной, действующего чемпиона мира. На улицах карнавала, как аргентинцы, не устраивали. В основном немцы отдыхали в пивных барах. Ян из Германии высоко оценил русскую еду и рассказал, что уже не первый день в России. «Мы были в Москве, в Сочи и вот теперь в Казани. Нам нравится ваш город», — заявил немецкий болельщик.

Матч Германии с Южной Кореей посетил и экс-канцлер Германии Герхард Шредер с невестой Ким Со Ен. Фото Максима Платонова



Матч Германии с Южной Кореей посетил и экс-канцлер Германии Герхард Шредер с невестой Ким Со Ен. За какую команду она болела, стало понятно из фото, которое опубликовал в «Инстаграме» президент РТ Рустам Минниханов. Фанатов из Южной Кореи в Казань приехало не так много. Из всех болельщиков, посетивших столицу Татарстана, они самые скромные. Кореец Хенг Зен Ли сделал прогноз матча: «Сборная Германии сильнее, чем сборная Кореи, но я надеюсь на то, что Фортуна улыбнется и Южная Корея победит со счетом 2:0». Слова фаната оказались пророческими. Сборная Германии всухую проиграла сборной Южной Кореи. Германия впервые в истории не вышла из группы.

На этой неделе аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг посещаемости городов чемпионата по итогам группового этапа. Казань заняла шестое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Во время чемпионата Роспотребнадзор по РТ проверил цены в гостиницах и хостелах. «Мы осмотрели в общей сложности более 5 тысяч объектов, выявлено 59 случаев завышения цен. Виновные лица привлечены к ответственности», — заявила Оксана Семушина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по РТ.

Специалистами Роспотребнадзора также выявлено 42 факта завышения цен на арендное жилье. Материалы направлены в налоговую службу. Силовые структуры, помимо охраны общественного порядка, занимаются и профилактическими мероприятиями, например, ловят за руку перекупщиков билетов. «Был задержан житель нашего города 1990 года рождения по факту незаконной реализации входных билетов. Он привлечен к административной ответственности», — сообщил Александр Мищихин, заместитель начальника Управления МВД России по Казани — начальник полиции.

Юлия Баширова, директор Ассамблеи туристских волонтеров РТ, рассказала, с какими вопросами в основном к волонтерам обращаются болельщики. Самый неординарный вопрос — где приобрести выпечку без лука, а самый популярный — как попасть на улицу Баумана. За три недели чемпионата информационные шатры посетили 17 тысяч человек. Столько же было роздано карт и справочников болельщиков. «Самый интересный момент в одном из шатров на Баумана — один из колумбийцев подарил нашему волонтеру билет на матч. Это такие приятные моменты», — рассказала Юлия Баширова.

В среду впервые в истории чемпионата на стадионе «Казань Арена» было сделано предложение руки и сердца. Болельщик из Южной Кореи подарил кольцо возлюбленной. Редакция «Ленты.ру» на неделе обнародовала интересное исследование — рейтинг самых любвеобильных болельщиков. Самый флиртующие болельщики, оказывается, из Польши (37%). На втором месте бразильцы (36), на третьем — аргентинцы (34). Наименее флиртующими эксперты назвали японцев (14%) и южнокорейцев (10).

На прошедшей неделе вся Казань обсуждала ролик, на котором подвыпившая девушка пыталась познакомиться с болельщиком из Колумбии, но, видимо, ему не приглянулась. Но это ее не остановило, она силой вывела фаната из автобуса. «Я просто по-медицински вам объясню: речь идет или о нимфоманках, или об обычных хулиганках. Потому что ни одна простая российская женщина никогда не позволит себе такого в отношении приехавших гостей. Это равнозначно тому, что если ваш муж пригласит своих друзей, то вы забудете свои обязанности хозяйки и начнете склонять гостей к сексу», — прокомментировала действия девушки сексолог Любовь Мумладзе.

60% посетителей фан-феста — мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, 40% — женщины. Фото Олега Тихонова



А вот интересная информация с фестиваля болельщиков. Здесь проанализировали, кто чаще всех приходит на фан-фест. Оказалось, что 60% — это мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, 40% — женщины. По словам Дарьи Санниковой, директора комитета по развитию туризма Казани, наиболее многочисленными фанатами являются колумбийцы. Они бьют рекорды по количеству продолжительности пребывания в Казани. На втором месте — австралийцы, на третьем — иранцы. Самый раскупаемый сувенир — это русская матрешка, на втором месте — атрибутика FIFA. На первом месте среди национальных сувениров — тюбетейки, куклы и изделия из кожи.

«Что касается экскурсий, то большой популярностью пользуются экскурсии на двухэтажном автобусе, там даже очереди выстраиваются. Более тысячи болельщиков прокатились на велорикшах. Достаточно популярная услуга получилась. Людям нравится фотографироваться в национальных костюмах», — рассказала Дарья Санникова.

Праздник большого футбола продолжается. На следующей неделе в Казани, в Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи пройдут четвертьфиналы.

Возгорание на полигонах ТБО в Татарстане

В конце прошлой недели на полигоне твердых бытовых отходов близ деревни Орел в Лаишевском районе произошел пожар. Сотрудники МЧС подоспели вовремя. Огонь тушили водой с вертолета, а КАМАЗы засыпали очаги возгорания песком. Тушили на протяжении нескольких дней. Окончательно тление мусора удалось потушить только ближе к концу прошлой недели. По словам экологов, возгорание на свалках обычное дело.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Лаишевском районе тушили на протяжении нескольких дней. Фото ГУ МЧС РФ по РТ



Первое сообщение о пожаре на полигоне ТБО поступило в субботу. Огонь затронул площадь порядка 150 квадратных метров. Сгорел только мусор. Хозяйственные постройки и люди не пострадали. Однако едкий дым успел добраться до ближайшего населенного пункта — деревни Орел.

На месте работало более 30 единиц спецтехники. Каждые 10 минут вертолет с воздуха сбрасывал на место пожара около 3 кубометров воды. Мусор на полигоне разнородный и по расположению больше напоминает слоеный пирог. Это значительно усложнило процесс тушения, ведь, чтобы изолировать его от кислорода, приходилось завозить грунт в больших количествах.

«Имеются значительные пустоты, крупногабаритные материалы. Остатки пиломатериалов, мелкий мусор. Это затрудняет тушение водой и оставляет нам единственный способ — это засыпать грунтом», — сообщил Константин Чанышев, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РТ.

Экологи несколько раз выезжали на место, брали пробы воздуха и развеяли опасения местных жителей о влиянии пожара на окружающую среду. По результатам анализов, превышения предельно допустимых концентраций выявлено не было. Тление мусора продолжалось несколько дней. И вроде бы уже проблема стала сходить на нет, как возник пожар на полигоне ТБО, но уже в Лениногорском районе.

«В 6.30 поступил сигнал на телефон о том, что горит полигон ТБО Лениногорского района. После мы собрали экстренное заседание МЧС, предупредили предприятия, приняли меры по ликвидации пожара», — доложил Ринат Ялаков, руководитель исполнительного комитета Лениногорска.

Огонь раскинулся на трех квадратных километрах. Очагов оказалось несколько. В тушении были задействованы две пожарные части, химическая станция и бригады МЧС. Сбить пламя общими силами удалось, очаг устранили грунтом. «Полигон является пожароопасным объектом. На территории полигона нужно исключать обращение с пожароопасными веществами. При пропуске машин не должно быть тлеющего мусора. В летнее время при температуре больше 30 градусов отходы при разложении выделяют биогазы, и они легко воспламеняются», — рассказал корреспондентам ТНВ Алмаз Исмагилов, заместитель начальника ЦУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Подобные очаги возгорания Светлана Селивановская, директор Института экологии и природопользования КФУ, называет естественным процессом, который может произойти в любую минуту, потому что при разложении органических веществ, которые находятся в теле полигона, или свалки, происходит выделение метана. Метан — газ горючий и взрывоопасный. «Исходя того, что на полигон поступают отходы несортированные — это и пластик, и полиэтилен, и другая органика. Они все горят, и продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. Без всякой очистки. Они очень опасны для человека», — добавила Светлана Селивановская. В республике более 40 полигонов ТБО. Чтобы не допустить на них возгорания, на свалке должна регулярно производиться засыпка грунтом.

Подобные очаги возгорания Светлана Селивановская называет естественным процессом, который может произойти в любую минуту. Фото evening-kazan.ru

Баталии в доме культуры Осиново

В продолжение темы утилизации бытовых отходов — на прошлой неделе в поселке Осиново состоялись общественные слушания, посвященные предполагаемому строительству мусоросжигательного завода. Два противоборствующих лагеря — заказчики строительства и жители окрестных поселков — имеют свою версию того, что произошло в Осиново. Жители считают, что слушания не состоялись. С формальной точки зрения так оно и есть, поскольку ни о проектной документации строительства завода, ни о его воздействии на окружающую среду собравшиеся и слышать ничего не желали. Собрание превратилось в балаган, и ничего фактически не вышло.

Комиссия же, состоявшая из представителей министерства строительства, подрядчиков, заказчиков и экспертов в сфере экологии, объявила слушания состоявшимися. Активисты, проведшие в осиновском ДК маленькую бескровную революцию и наспех сколотившие свое временное правительство, заявили, что дело обстоит как раз наоборот.

Большая часть собравшихся не смогла попасть на слушания, поскольку ДК было рассчитан лишь на 350 человек. Протестующие вышли на сцену и заявили о том, что недовольны составом председательствующей комиссии, состоящей из представителей министерств и ведомств. Они предлагали свой состав комиссии. Постепенно толпа начала скандировать «Позор» и «Против», а также требовать микрофон. Члены комиссии зачитывали доклады под крики толпы. Через сорок минут от начала слушаний оцепление было прорвано и в зал проникли остальные слушатели. К этому времени члены комиссии уже завершили доклады.

На общественных слушаниях были озвучены расчеты рассеивания загрязняющих веществ. Санитарная зона вокруг завода составляет 1 километр. В ее пределах предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязнений будет составлять — 0,57—0,63 максимум, то есть значительно меньше предельно допустимых концентраций. Возле поселка Осиново эти концентрации упадут до отметки в 0,4 ПДК. Эти прогнозируемые значения не на высоте трубы под 100 метров, а на высоте только лишь 2 метров.

Жители считают, что слушания не состоялись. Фото Юлии Косолапкиной

Виктор Белоногов, заместитель директора по науке ООО «Нефтьстройпроект», рассказал корреспонденту ТНВ, что наибольшую опасность из всех веществ МСЗ будет составлять диоксид азота. «Это вещество есть в выбросах любых теплоэнергетических объектов, любых предприятий, в выбросах каждого автомобиля. С учетом современного фона его концентрация на границе расчетной ориентировочной санитарно-защитной зоны будет достигать максимум 0,64 ПДК, то есть она будет на треть ниже установленных нормативов», — пояснил Виктор Белоногов.

Однако слушатели этим показателям не верят. В Осиново они ворвались на сцену ДК. В этот момент члены комиссии успевают ненадолго овладеть микрофоном и объявить о том, что доклады зачитаны, а значит, слушания состоялись. Несогласные с этим протестующие наскоро сколачивают свою комиссию, которая признает слушания несостоявшимися. Если бы слушания не состоялись, то заказчики и подрядчики проекта не смогли бы предпринять дальнейших действий по строительству МСЗ. Однако комиссия считает, что слушания состоялись. Елена Ямщикова, руководитель отдела экологии и охраны труда ООО «АГК-1», входившая в состав комиссии, заявила: «Слушания объявляются закрытыми и состоявшимися, поскольку была доложена вся необходимая информация. Создается впечатление, что кто-то пытался их сорвать, однако они признаны состоявшимися».

Рустам Минниханов: «Группа компаний ТАИФ — одна из наших ведущих компаний»

На прошлой неделе группа компаний ТАИФ подвела итоги своей деятельности за 2017 год на итоговом общем собрании акционеров с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Год выдался непростым, прежде всего с точки зрения экономических условий, в которых пришлось работать предприятиям группы. Назвать эти условия благоприятными для нефтехимического и энергетического секторов, основополагающих для ТАИФа, сложно. Так и в этот раз, выступая с докладом о результатах деятельности группы компаний за 2017 год, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что результаты работы ведущих нефтехимических предприятий — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», а также энергетической компании ОАО «ТГК-16» были рекордными за все время их деятельности. Сальдированная выручка группы «ТАИФ» по итогам года составила 593,4 млрд рублей. Группа компаний продолжила модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей, направив на эти цели 73,9 млрд рублей.

Однако 2018 год по ряду причин может стать еще более сложным для ОАО «ТАИФ». Так называемые налоговые маневры федерального правительства явно не способствуют поступательному развитию отечественной нефтехимии и нефтепереработки, и не только для ТАИФа, но и для всего Татарстана это тревожная перспектива.

На прошлой неделе группа компаний ТАИФ подвела итоги своей деятельности за 2017 год. Фото Максима Платонова

Налоговый маневр правительству России не принес ожидаемых плюсов, были только минусы: рост цен на топливо лишь один из побочных эффектов. Результатом может стать банкротство компаний, которые занимаются автозаправочным бизнесом, под удар попадают даже крупные нефтеперерабатывающие предприятия с многомиллиардными оборотами.

Изначально логика большого налогового маневра была в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых, напротив, адекватно поднять. Подразумевалось, что для отечественных нефтяных компаний это станет стимулом заняться модернизацией своих НПЗ, с учетом того, что акцизы на нефтепродукты будут постепенно снижаться. В итоге все получилось с точностью до наоборот. В результате такого маневра цена нефти на внутреннем рынке резко повысилась, что для всей нефтеперерабатывающей отрасли в России стало болезненным ударом.

И если нефтяные компании еще могли частично компенсировать эти непродуманные решения ростом экспорта нефти, для НПЗ, работающих на покупном сырье, положение дел стало совсем критическим. Мало того что нефтеперерабатывающие компании могут покупать нефть по завышенной цене, так еще сырье это более низкого качества.

Есть и другие новости: правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий уже с 1 августа этого года введение экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%.

В правительстве России знают о неблагоприятных прогнозах и предлагает сгладить ценовые колебания за счет возвратного акциза на нефть. Суть его в том, что при росте цены на нефть выше определенного уровня нефтяникам возвращают часть уплаченного акциза на нефтепродукты. Идея вроде бы понятная, но в ТАИФе обращают внимание на другой аспект проблемы: так называемый возвратный или обратный акциз на нефть не учитывает качества нефти. Поэтому группа компаний ТАИФ предложила ввести поправочный коэффициент для возвратного акциза на нефть, учитывающий ее низкое качество по сравнению с маркой Urals. И второе предложение — о внесении в закон о таможенном тарифе экспортной пошлины в размере до 90% только на автомобильный бензин.

«Переработка российским НПЗ нефти разного качества по одинаковой цене является главным препятствием для создания равных конкурентных рыночных условий для развития нефтепереработки», — заявил на годовом собрании генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. В свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов отметил, что необходимо действовать на опережение. «Надо серьезно работать с теми материалами, которые есть. Я готов подключиться, дадим поручение министру экономики, министру финансов, министру промышленности. Будем работать», — добавил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что необходимо действовать на опережение. Фото Максима Платонова

С учетом этих реалий задача для группы ТАИФ сейчас — не только сохранить действующие позиции на рынке, но и существенно нарастить объемы производства, увеличить его эффективность. Уже сейчас на долю предприятий группы ТАИФ, как отметил Рустам Минниханов, приходится 20% всего объема промышленного производства в республике. В планах ТАИФа развиваться в соответствии со «Стратегией развития до 2030 года», которая подразумевает инвестиции на уровне более 2 трлн рублей. В стратегии четко обозначены направления и перспективы развития «ТАИФ-НК». Это направление на увеличение доли выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов. С пуском комплекса глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» закрепит за собой статус одного из лидеров в отечественной нефтепереработке.

В нефтехимии ставка на амбициозные проекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Сегодня на их долю приходится 70% всех производимых в России каучуков, 42% пластиков, и такая же доля по этилену. По основным позициям предприятия группы ТАИФ растут быстрее российских конкурентов. Для «Нижнекамснефтехима» базой для роста станет строящийся новый олефиновый комплекс мощностью первой очереди 600 тысяч тонн этилена в год. Недавно подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о финансировании этого масштабного проекта знаменует новый этап в истории компании.

«Если взять Питерский форум, то кроме крупного кредита, который был заключен с «Дойче Банком» для проекта этилена, других таких событий больше не было. И подписание провели в условиях санкций Евросоюза к России», — отметил на годовом собрании группы компаний ТАИФ Рустам Минниханов. Президент Татарстана упомянул и о планах ТАИФа по строительству газоперерабатывающего завода для обеспечения сырьем новых производств этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

Каждый проект в группе ТАИФ можно назвать высокорентабельным и перспективным. Это уже правило, норма для компании, цель которой — постоянный рост собственной капитализации. «Сейчас идет реализация крупных масштабных проектов, о них сейчас вам говорил Рустам Нургалиевич. Они должны существенно повысить капитализацию компании. Доходность ожидается более 25—30%. Мы ни за один проект не беремся, где доходность меньше этой суммы», — заявил Альберт Шигабутдинов на пресс-конференции.

Масштабные реализованные проекты позволяют группе ТАИФ направлять огромные средства на социальные программы, благотворительность и поддержку спорта. В целом на эти цели, на развитие страны ТАИФ в минувшем году выделил около 167 млрд рублей. Сегодня в группу компаний ТАИФ входит 47 различных предприятий, в них трудятся 41 тысяча работников. Они получают достойную зарплату, средний размер которой по всей группе составил в 2017 году 48 тысяч рублей.

«Сегодня группа компаний ТАИФ — одна из наших ведущих компаний. Отдельные слова благодарности за поддержку, которую вы оказываете, обеспечивая наших селян топливом, за проекты, которые реализованы на наших исторических, культурных объектах, программу социальной ипотеки и вашу внутреннюю жилищную программу для своих работников и достойную зарплату», — поблагодарил за работу руководство группы компаний ТАИФ Рустам Минниханов.

На состоявшемся после собрания акционеров заседании нового совета директоров по предложению Рустама Минниханова председателем совета директоров вновь избран первый заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев, подтверждены полномочия генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.