ВЭБ переиграл НПФ: быть «молчуном» оказалось вдвое выгоднее

Доходность от размещения пенсионных накоплений в 2017 году упала вдвое. Некоторые негосударственные фонды неудачно распорядились деньгами граждан

ЦБ сообщил, что по итогам 2017 года средняя доходность от размещения средств негосударственными пенсионными фондами снизилась в два раза. Это связано с проблемами у ряда НПФ, которые неудачно распорядились накоплениями граждан. Таким образом, быть «молчуном» и автоматически передавать средства в управление ВЭБу оказалось выгоднее. Эксперты говорят, что в этом году результаты негосударственных фондов, скорее всего, будут лучше, хотя вряд ли окажутся запредельными. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выиграли «молчуны»

В прошлом году негосударственным пенсионным фондам (НПФ) удалось преумножить средства граждан, которые находились под их управлением — средняя доходность от инвестирования этих денег была выше инфляции. По данным ЦБ, при уровне инфляции в 2,5% в январе—декабре 2017-го доходность от размещения пенсионных накоплений составила 4,6%, а от размещения пенсионных резервов — 5,4%. Но в динамике все выглядело гораздо хуже: по сравнению с 2016 годом доходность снизилась почти в два раза — тогда она достигала 9,6% по пенсионным накоплениям и 10% — по резервам.

Таким образом, доходность у негосударственных фондов оказалась примерно вдвое ниже, чем у «Внешэкономбанка», куда передаются пенсионные накопления «молчунов» (тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России). По инвестиционному портфелю государственного ВЭБа доходность в 2017 году составила 8,6%, говорится в материалах Банка России.

Как указывает ЦБ, общее снижение было обусловлено отрицательной доходностью у отдельных фондов, связанных с банками, которые попали под санацию. Так, неудачно пенсионными накоплениями граждан в прошлом году распорядились три НПФ финансовой корпорации «Открытие» — «Лукойл-гарант» (доходность минус 5,3%), фонд «РГС» (минус 2,9%) и «НПФ электроэнергетики» (минус 1,7%). Кроме того, отрицательную доходность (минус 2%) имел фонд «Будущее», тоже связанный с группой «Открытие».

Как указывает ЦБ, общее снижение было обусловлено отрицательной доходностью у отдельных фондов, связанных с банками, которые попали под санацию. Фото Максима Платонова

У «НПФ электроэнергетики» и «Лукойл-гаранта» ситуация не исправилась и по итогам I квартала 2018 года: отрицательная доходность составила 9,3 и 0,8% соответственно. Фонд «РГС» показал положительную доходность на уровне 6,3% годовых.

У ряда НПФ результаты были лучше средних. Так, у «Газфонда» в 2017 году доходность от размещения накоплений составляла 9,78—9,91% (в зависимости от пенсионной схемы); НПФ «Сбербанк» инвестировал пенсионные резервы с доходностью 8,16%. У «Национального НПФ» доходность превышала инфляцию более чем в 4 раза: по пенсионным накоплениям она составила 12,15%, по резервам — 11,53%.

Доходность в прошлом году была низкой во многом из-за плохих результатов тех фондов, что размещали средства в акциях банков, отправленных на санации, соглашается управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. «Отдельные фонды с качественным инвестпортфелем показали более высокие результаты. Полагаю, что в этом году таких экстремальных событий не предвидится, и фонды в целом по рынку должны показать результаты выше инфляции, — говорит Янин. — Хотя на особо высокие результаты инвестирования вряд ли стоит рассчитывать».

НПФ инвестируют в государство

В прошлом году НПФ резко сократили инвестиции в корпоративный сектор, особенно в банки, — и одновременно стали активнее инвестировать в государственные ценные бумаги. За год объем средств, размещенных ими в госбумагах, увеличился на 385 млрд рублей (до 537 млрд), а доля таких активов в совокупном портфеле фондов выросла более чем в три раза — до 21,8%. В целом доля инвестиций в госсектор увеличилась в два с лишним раза — с 10,2 до 25,7%.

«Изменение структуры портфелей НПФ в сторону увеличения объема владения государственными и муниципальными облигациями говорит о понимании управляющими компаниями и фондами потенциальных рисков в экономике и на финансовых рынках в 2018 году, — сообщили в пресс-службе «Национального НПФ». — Именно смещение интересов фондов в сторону менее рисковых облигаций позволит застраховаться от возможных негативных тенденций в экономике (повышение инфляции, санкции) в течение всего 2018 года. Фонд расценивает это как правильную тенденцию в условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках». Другие участники рынка на момент публикации не ответили на вопросы «Реального времени».

В целом объем пенсионных средств, переданных НПФ и Пенсионному фонду России, превысил 5,58 трлн рублей, его рост год к году — 5,7%. Фото temakazan.ru

Доля инвестиций в корпоративные акции за это же время сократилась на 4,5 процентных пункта (до 12,8% от портфеля), в облигации — на 2 пункта (до 48,2% портфеля). «Одновременно НПФ выходили из банковских активов. Объем средств на депозитах снизился на 77,2 млрд рублей, до 156,7 млрд рублей», — отмечает ЦБ. В результате удельный вес депозитов в структуре размещенных средств пенсионных фондов сжался на 4,5 процентных пункта — до 6,4%.

При этом совокупный инвестиционный портфель НПФ вырос почти на 13%, на конец 2017 года составив 3,68 трлн рублей. В целом объем пенсионных средств, переданных НПФ и Пенсионному фонду России, превысил 5,58 трлн рублей, его рост год к году — 5,7%.

Число застрахованных граждан, которые формируют накопления в фондах, к концу 2017-го достигло 34,3 млн — это на 15% больше, чем годом ранее. Самих же негосударственных пенсионных фондов за прошлый год стало на 8 меньше (на конец года их оставалось 66). ЦБ отмечает, что это связано как с усилением надзора, так и объединением ряда НПФ. К слову, объединение продолжается. В начале этого года группа «Открытие» подала в ФАС ходатайство о присоединении «НПФ электроэнергетики» и «РГС» к «Лукойл-гаранту».