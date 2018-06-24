Сермяжная правда Рафаэля Хакимова: Тартария, хищники и опасный федерализм

Колонка директора Института истории им. Ш. Марджани о наследии Татарии, аппетитах Казани и Москвы

Вопрос родных языков, который обсуждался в Госдуме, не оставляет равнодушным и директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова. В колонке, написанной для «Реального времени», историк вспоминает карту Тартарии, подаренную Владимиром Путиным Минтимеру Шаймиеву, и рассуждает о роли татар как государственников. Наш колумнист не обходит стороной и такие болезненные темы, как сворачивание федерализма, непродление договора Казани с Москвой и повышение цен на бензин.

Ценности «Тартарии»

Занимаясь историей, я лишний раз убедился, что татары — государственники. Они не сепаратисты, не экстремисты, не было в них жестокости сверх обычаев Средневековья, нет в татарах агрессивности. Достаточно послушать музыку, посмотреть танцы или послушать песни — половина из них о соловье (сандугач), остальная половина о матери и любви. Там нет ненависти к другим народам, там нет культивирования этничности, т. е. все, что видит глаз, не называют «татарским»: «татарская береза», «татарское гуляй-поле», «татарская удаль», «татарская баня», «татарская печь», «татарские блины». Культура татар открытая, готовая к восприятию всего нового. Реальный образ татар представлять в российских СМИ невыгодно. Он положительный, а кто же в таком случае враг? Вопрос риторический. Без внутреннего как и внешнего врага Россия жить не может.

В последнее время, после подарка Владимира Путина на юбилей Минтимера Шаймиева карты «Великой Татарии», резко повысился интерес к истории татар. Чего только не понаписали об этом в интернете. Сермяжная правда заключается в том, что никто и никогда в истории человечества не создавал более грандиозного государства, нежели «Великая Татария» (в Европе по католической традиции иногда пишут «Тартария» с намеком на мифический народ «тартар», вышедший из преисподней). Если вспомнить СССР, то он, действительно, пытался создать нечто подобное — в совокупности весь социалистический лагерь где-то приближался по территории к размерам «Великой Татарии». Однако идеология была прямо противоположной. СССР навязывал свои собственные ценности другим, причем с ярко выраженной русификацией всего, что движется, а кодекс законов «Великая Яса» Чингизхана предписывал равенство религий и культур, включая языки. На том и держалась «Великая Татария», ведь выстроить при таких пространствах вертикаль власти в принципе было невозможно. Это сейчас легко, можно на истребителе долететь до Владивостока, проконтролировать коррупционеров и вернуться к ужину.

Размышляя над историей, я задал себе простой вопрос: сколько государств учредили предки татар, тюрко-татары и собственно татары за пару тысяч лет? Описание этого процесса оказалось неподъемной задачей. Тогда я просто составил хронику тюрко-татарских государств: их появление, экспансию и закат. Книга разрослась до 500 страниц, при этом трудно сокращается. Но параллельно возник новый вопрос: что будет дальше?

В последнее время, после подарка Владимира Путина на юбилей Минтимера Шаймиева карты «Великой Татарии», резко повысился интерес к истории татар. Фото kremlin.ru



Татарстан слишком многого хочет

Очевидно, в ХХI веке наблюдается тюркский ренессанс, кстати, без всякого пантюркизма (у каждой страны свой язык и своя идеология). Не только Турция, но и бывшие советские республики показывают впечатляющий прогресс. В прессе, порой, смотрят свысока на постсоветские страны. Как раз в этом беда России, ведь «чурки» уже встали на ноги без помощи «старшего брата», а Прибалтика и Украина, вообще, оказались в стане врага. Да и Белоруссия ведет свою политику без гегемонов с Востока или Запада.

Что же Татарстан и тюркские республики России? Они «сдулись». Экономика растет неплохо, но она будет упираться в политику, что неизбежно, если, конечно, замахиваться на большую экономику. Любые успехи будут создавать простое желание — отобрать! отжать! задавить! Тут «ничего личного», так устроен мир, в котором «волчьи стаи» дерутся за лучшие куски. Татарстан, конечно, уважают, желают, чтобы мы и дальше также хорошо трудились, но надо же делиться с другими, т. е. с «центром». Лучшее отдай центру!

Татарстан слишком многого хочет. Но его можно остудить и заодно прихватить кое-какую собственность, типа «Татнефти» или ТАИФа. Пробный шар — это отказ от договора. Следующий шаг — вопрос языка. Третий шаг — и так понятен.

Потуги национально озабоченных активистов защитить татарский язык — детские шалости. Депутаты озабочены личными проблемами или выполнением указаний «вертикали».

Вся хитрость внутренней политики — не следовать за противником и тем более спорить с ним. Раз ты с ним споришь, значит, уже проиграл. Нужно опережать его, навязывать свою игру. Выстраивать политику не на «гонке за лидером», а с разворотом «на перерез». Сегодня внутренняя политика Татарстана похожа на постепенную сдачу позиций, в том числе с языком.

Пробный шар — это отказ от договора. Следующий шаг — вопрос языка. Третий шаг — и так понятен. Фото kazanreporter.ru

Все ищут компромисса с Москвой, и никто не хочет заглянуть в Конституцию РФ и прочитать статью о языках. Там все в нашу пользу, включая латиницу. Ясно, что сегодня страна живет по понятиям, никому нет дела до конституции страны. Ясно, что любое высказывание лидеров страны — закон. Но политика есть искусство, а в России — обычная (или грязная) игра, в которой важно заставить противника или контрагента оправдываться, затянуть в свои сети и играть по своим правилам, а там видно будет, ведь у России проблемы растут, как снежный ком. Бензин — это цветочки.

С тем, чтобы не раздражать Москву, татароязычные татары спорят с русскоязычными татарами. Мы утеряли те ценности, которые были в татарском языке и ничего не приобрели с русским языком, кроме возможности коммуникации. Русский язык теряет конкурентоспособность с космической скоростью, более того, он напичкан американскими ценностями. Он носитель не просто американизмов, а западных ценностей. Мы раньше говорили: «Тэртип» — «Порядок», теперь говорим: «О'кэй!».

Не подвести историю

Разве в 90-е годы нам было легче? В сто раз труднее!!! Но мы не плакались, сидя в кабинетах. Мы не вылезали из Москвы, работая с конкретными людьми, у которых свои достоинства и свои недостатки. «Москва» в смысле «Центр» — это очень конкретные люди. Есть «маленькие» люди, которые пишут тексты «большим» людям. «Большим» людям часто некогда вникать в мелочи, вроде языка нацменов. Есть русский язык, чего еще нужно? Не хватает, пожалуйста, учи английский, езжай в Лондон — там всему научат. «Маленькие» люди подбрасывают в текст нужные мысли, и они становятся законом, причем в буквальном смысле. Не только с «большими», но и «маленькими» людьми надо уметь работать, ведь они тоже люди. Среди них встречаются даже честные, а не только политики.

Ренессанс тюркоязычных республик — историческая тенденция, но есть еще субъективный фактор, без которого никакая история не реализуется. Мы как старшее поколение историю не подвели. Молодежь, похоже, слишком увлеклась рыночной экономикой. Она набралась амбиций, но не знает, как строить концептуальные вещи, меняющие жизнь республики. Они спорят с «артеменками», «щегловыми», непонятно (или понятно) кем подкормленными, спорят с троллями, которым только это и нужно.

Все эти годы Татарстан не был сепаратистом, он выступал за федерализм, т. е. за спасение России от прозябания. Фото Михаила Козловского

Все эти годы Татарстан не был сепаратистом, он выступал за федерализм, т. е. за спасение России от прозябания. Федерализм — опасная штука, он может сделать Россию мировым лидером. При тех природных запасах, разнообразии территории, интеллектуальных силах, постепенно утекающих за рубеж, каждый регион может стать на ноги по примеру Татарстана. Но как на это посмотрит США или Китай? Нельзя позволять России стать федерацией. Все самые развитые страны стали федеративными (США, Германия, Австрия, Бельгия, Австралия, Канада и т. д.). Россия должна остаться строго иерархичной с самой архаичной структурой управления, порождающей коррупцию. Россия должна остаться в Средневековье, нельзя, чтобы она, наконец, отказалась от ордынских клановых традиций и стала федерацией. Разве не так?

Что скажете, тролли?