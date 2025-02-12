АО Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
Общая информация
Генеральный директор — Мистахов Ренат Искандерович
Акционерное общество «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», созданное по инициативе генерального директора АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова, при одобрении Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, объединило промышленные предприятия и организации с численностью работающих более 10 тыс. человек.
Основные виды деятельности: проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт, электромонтажные работы, обучение и сервис.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422546, г. Зеленодольск, ул. Заводская 9а
- Телефон: (8552) 22-15-28
- Email: info@sk-akbars.ru
- Сайт: https://sk-akbars.ru/corporation/about/
Дата последнего обновления: 12.02.2025