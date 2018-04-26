Бречалов признал Глазов лучшим муниципальным образованием Удмуртии

Глава Удмуртии подписал указ о награждении Глазова званием лучшего муниципального образования республики. За победу в конкурсе город получит 800 тысяч рублей.

Также победителями стали Увинский и Селтинский районы. Согласно опубликованному на портале правительства УР документу, районы стали победителями в номинациях: районы от 18 тысяч человек и менее 18 тысяч человек. Они получат 600 и 530 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в числе победителей конкурса муниципальные образования Кизнерское, Селтинское, Люкское, Киясовское, Иваново-Самарское и Старободьинское.

Бречалов подписал указ 24 апреля.