В Армении подали в отставку три и.о. министра в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции

В Армении подали в отставку три исполняющих обязанности министра в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции с правящей Республиканской партией.

Как сообщает «Sputnik Армения», свои полномочия решили сложить глава Министерства образования и науки Левон Мкртчян, руководитель Министерства охраны природы Арцвик Минасян, а глава Министерства территориального управления и развития Давид Локян.

Также заявление об отставке подали губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.



Накануне стало известно, что Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.