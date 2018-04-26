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В Армении подали в отставку три и.о. министра в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции

14:18, 26.04.2018
В Армении подали в отставку три и.о. министра в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции
Фото: pixabay.com

В Армении подали в отставку три исполняющих обязанности министра в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции с правящей Республиканской партией.

Как сообщает «Sputnik Армения», свои полномочия решили сложить глава Министерства образования и науки Левон Мкртчян, руководитель Министерства охраны природы Арцвик Минасян, а глава Министерства территориального управления и развития Давид Локян.

Также заявление об отставке подали губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.

Накануне стало известно, что Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.

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