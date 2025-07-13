За прошедшие сутки потушили 65 пожаров в 23 регионах

За прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 65 лесных пожаров на территории 23 регионов. Одновременно с этим продолжаются работы по тушению 89 лесных пожаров в 15 субъектах страны.

В тушении действующих очагов возгорания задействованы 2 858 человек, 410 единиц наземной техники и 40 воздушных судов. Для оперативного реагирования и мониторинга лесопожарной обстановки в круглосуточном режиме используются 94 воздушных судна.

Особое внимание уделяется регионам с наиболее сложной обстановкой. Так, для помощи в стабилизации ситуации в Бурятии дополнительно привлечены 290 работников федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов из других регионов страны.





В связи с угрозой распространения огня и сложной пожароопасной обстановкой в четырех регионах России введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует на территории 53 субъектов РФ. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.



Анастасия Фартыгина