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Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

07:00, 08.07.2025

Местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов, в Казани — от +27 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина

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