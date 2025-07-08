Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +17 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов, в Казани — от +27 до +29 градусов.
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