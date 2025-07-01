В аэропорту Казани более 15 рейсов задержано на вылет и прилет

Задержки рейсов составляют от двух до пяти часов

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту на вылет и прилет задерживается более 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

До 01.00 2 июля задержан вылет в Хургаду, запланированный на 1 июня, в 18.50. Два рейса в Москву перенесли на два часа. Они отправятся в 21.05 и 00.25 соответственно.

Самолет в Челябинск из столицы Татарстана отправится в 20.30 вместо 17.20.

Задержаны самолеты из Сочи, Батуми, Горно-Алтайска, Хургады, Петрозаводска, Ташкента, Калининграда и Стамбула. Они прилетят позже запланированного примерно на три часа.

Напомним, что сегодня, 1 июля, МЧС России заявило о введении режима «беспилотной опасности» в 4.49 утра. Позднее Росавиация «закрыла» аэропорт Казани, а спустя пару часов — авиагавань Нижнекамска. Режим закрытого неба действовал с 06.30 утра. В 10.16 ограничения сняли.



Дарья Сайфиева