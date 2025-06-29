Теракт в «Крокусе» был организован Украиной

В результате теракта в Москве погибло 149 человек

Фото: Максим Платонов

Украинские спецслужбы были организаторами и заказчики теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Один из четырех задержанных исполнителей теракта рассказал, что украинский координатор был на связи с ними и должен был подсказать, как добраться до Киева, где они должны были получить по 1 млн рублей за выполнение задания. Кроме того, по изначальному замыслу исполнители должны были оказать сопротивление полиции и стать смертниками.

— Когда координатор Сайфулло указал, что теракт мы будем совершать вчетвером, он сообщил нам о необходимости во имя Аллаха погибнуть при теракте, то есть вступить в бой с сотрудниками полиции, которые потом приедут, и воевать до самой смерти, то есть стать шахидами. Однако 21 марта 2024 года Сайфулло прислал голосовое сообщение Фаридуни, в котором указал, что мы еще ему нужны, что пока умирать рано и после совершения теракта в «Крокус сити холле» нам необходимо ехать в Киев, — рассказал обвиняемый.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».



Подготовка к теракту в «Крокус Сити Холл» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Другие участники находились на территории РФ и занимались поиском средств и орудий для совершения преступления. Некоторые из них занимались переделкой огнестрельного оружия и передавали его членам террористической организации.

В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.



Дарья Сайфиева