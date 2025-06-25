Рютте: Россия представляет непосредственную и долгосрочную угрозу для Североатлантического альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия представляет собой как непосредственную, так и долгосрочную угрозу для государств — членов Североатлантического альянса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, прошедшего в среду, пишет «Интерфакс».

В ответ на вопрос журналиста о формулировке в итоговом заявлении гаагского саммита, где говорится о «долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности», господин Рютте подчеркнул: «Долгосрочная угроза является и непосредственной одновременно».

На фоне проходящего в Гааге саммита НАТО военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Станция Судного дня», зафиксировала повышенную активность в эфире.

Рената Валеева