Инфляция в Татарстане замедляется, но остается выше общероссийского уровня

Фото: Максим Платонов

В мае индекс потребительских цен (ИПЦ) в Татарстане вырос на 0,6% по сравнению с апрелем и на 3,76% по сравнению с декабрем прошлого года. Годовая инфляция в республике составила 10,56%, что, хотя и ниже показателей предыдущих месяцев, все еще превышает общефедеральный уровень, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Татарстану со ссылкой на данные Росстата.

Заметнее всего за год подорожали продукты питания — на 14,63%. В мае наибольший рост цен наблюдался на мясную и рыбную продукцию. Специалисты связывают это с увеличением производственных затрат и снижением объемов вылова рыбы в ряде регионов. В то же время продолжается снижение цен на куриные яйца — за год они подешевели на 30,05% благодаря повышению производительности птицефабрик.

Положительная тенденция наблюдается и на рынке непродовольственных товаров, зависимых от импорта. По сравнению с маем прошлого года цены на электронику (смартфоны, телевизоры, ноутбуки) снизились в среднем на 10%. Это обусловлено укреплением рубля и уменьшением потребительского спроса.

Напомним, что в апреле годовая инфляция в Татарстане составляла почти 11%.

В мае 2025 года инфляция в России составила 0,43%, что выше ожиданий аналитиков.



Рената Валеева