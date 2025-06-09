Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка +18 градусов и выше, на юго-востоке от +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +27 до +32 градусов.

Галия Гарифуллина