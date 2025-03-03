Станция метро «Козья слобода» в Казани снова открыта для пассажиров

Фото: Реальное время

Станция метро «Козья слобода» в Казани вновь открыта для пассажиров, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса». Ранее на станции произошло задымление из-за скачка напряжения на внешних сетях, что привело к временной эвакуации людей.

По словам очевидцев, после объявления о задымлении поезд медленно направился к станции «Яшьлек». В социальных сетях появились видеоролики, в которых видно, что станция окутана дымом. Пассажиров не пускали на станцию «Тукая», и сообщалось, что поезда не следуют в сторону Авиастроительного района.

Движение на станции восстановлено, и пассажиры снова могут пользоваться услугами метро.

Анастасия Фартыгина