В Татарстане объявили номинантов на Госпремию имени Габдуллы Тукая в 2025 году
Стали известны номинанты Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая в 2025 году, их определили на заседании комиссии при раисе Татарстана. Прием заявок проходил до 15 февраля 2025 года, и они представляют различные области, включая литературу, музыку, театральное и киноискусство. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.
Среди номинантов:
- Рафис Курбанов — за поэтический сборник «Рафис Корбан шигырьләре» («Стихотворения Рафиса Курбана»);
- Раниф Шарипов — за книги «Җомга» («Пятница») и «Бөртек бөртек яктылык» («Крупицы света»);
- Мансур Гилязов — за сборник пьес «Словарь любви»;
- Творческая группа спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»), включая Резеду Зайниеву, Айдара Заббарова и Эмиля Талипова;
- Авторский коллектив, включая Айрата Кашаева, Александра Полубенцева и Ильнура Гайфуллина, — за постановку балета «Иакинф»;
- Чулпан Закирова — за хореографические композиции и спектакли;
- Юрий Гвоздь — за фильмы о татарской культуре;
- Рустем Шамсутов — за серию керамических и живописных работ «Глиняная книга»;
- Рифхат Якупов — за развитие фотоискусства и вклад в сохранение культурного наследия татарского народа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.