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В Татарстане объявили номинантов на Госпремию имени Габдуллы Тукая в 2025 году

12:55, 01.03.2025
В Татарстане объявили номинантов на Госпремию имени Габдуллы Тукая в 2025 году
Фото: Максим Платонов

Стали известны номинанты Госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая в 2025 году, их определили на заседании комиссии при раисе Татарстана. Прием заявок проходил до 15 февраля 2025 года, и они представляют различные области, включая литературу, музыку, театральное и киноискусство. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

Среди номинантов:

  • Рафис Курбанов — за поэтический сборник «Рафис Корбан шигырьләре» («Стихотворения Рафиса Курбана»);
  • Раниф Шарипов — за книги «Җомга» («Пятница») и «Бөртек бөртек яктылык» («Крупицы света»);
  • Мансур Гилязов — за сборник пьес «Словарь любви»;
  • Творческая группа спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»), включая Резеду Зайниеву, Айдара Заббарова и Эмиля Талипова;
  • Авторский коллектив, включая Айрата Кашаева, Александра Полубенцева и Ильнура Гайфуллина, — за постановку балета «Иакинф»;
  • Чулпан Закирова — за хореографические композиции и спектакли;
  • Юрий Гвоздь — за фильмы о татарской культуре;
  • Рустем Шамсутов — за серию керамических и живописных работ «Глиняная книга»;
  • Рифхат Якупов — за развитие фотоискусства и вклад в сохранение культурного наследия татарского народа.
Анастасия Фартыгина

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