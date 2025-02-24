Казань вошла в топ-5 самых популярных городов среди туристов России и СНГ

Фото: Мария Зверева

Казань по итогам прошлого года вошла в пятерку самых популярных городов России и СНГ. На отели города пришлось 3% от всех бронирований, сообщает сервис «Островок».

Первое место по доле бронирования заняла Москва (20%), второе — Санкт-Петербург (14%). Еще 5% приходится на Сочи, который занял третью позицию. Казань поделила четвертое место с Минском — по 3%.

Татарстан отметился и в другом исследовании — рейтинге городов, в которых заметнее всего росло число бронирований отелей в 2024 году. В него вошла Введенская слобода.



Напомним, большинство россиян этим летом планируют путешествовать внутри страны. Так, 30% опрошенных собираются посетить один из российских городов. Еще 10% планируют вылазку на природу, а 12% — путешествие в мегаполисы. Что касается зарубежных направлений, 18% собираются посетить Азию, а 9% — Европу. Российские курорты интересны лишь 2% респондентов.

Елизавета Пуншева