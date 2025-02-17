Минниханов посетил выставку IDEX-2025 в ОАЭ и встретился с руководством страны

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты принял участие в работе Международной оборонной выставки IDEX-2025, проходящей в выставочном комплексе ADNEC в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В ходе осмотра выставки Минниханов встретился с наследным принцем Дубая, вице-премьером и министром обороны ОАЭ шейхом Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом и другими высокопоставленными представителями власти ОАЭ.

В ходе встречи раис Татарстана выразил благодарность шейху Хамдану Аль-Мактуму и руководству ОАЭ за приглашение и возможность личной встречи. Он также поделился впечатлениями о выставке IDEX-2025 и пожелал ей плодотворной работы, выразив уверенность в потенциале развития сотрудничества между ОАЭ и Россией в оборонно-промышленном комплексе.

Во время посещения российской экспозиции Минниханов встретился с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым на стенде АО «Рособоронэкспорт». Раис Татарстана пообщался с руководителями и представителями российских компаний, поинтересовался уровнем интереса со стороны зарубежных стран к представленным новейшим разработкам и перспективами их продвижения на мировом рынке вооружений.

Рената Валеева