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В Гомеле местные жители стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта

08:50, 13.02.2025

В белорусском Гомеле местные жители стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта. Видео с инцидентом быстро распространилось в Сети.

Согласно сообщениям очевидцев, в момент падения также слышались громкие взрывы, что привело к предположениям о возможной атаке дронов. Однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

На данный момент власти продолжают расследование произошедшего, и детали инцидента остаются неясными

Анастасия Фартыгина

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