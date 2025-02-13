В Гомеле местные жители стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта
В белорусском Гомеле местные жители стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта. Видео с инцидентом быстро распространилось в Сети.
Согласно сообщениям очевидцев, в момент падения также слышались громкие взрывы, что привело к предположениям о возможной атаке дронов. Однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.
На данный момент власти продолжают расследование произошедшего, и детали инцидента остаются неясными
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