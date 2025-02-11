Kazan Digital Week 2025 расширит программу и уделит особое внимание ИИ

Фото: Динар Фатыхов

Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября 2025 года, значительно расширит свою деловую программу, уделив особое внимание теме искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Академии наук Татарстана.

Организаторы ожидают увеличения числа участников и расширения географии форума, который в 2024 году привлек более 19 тыс. человек из 64 стран. Помимо ИИ, эксперты рассмотрят вопросы интеллектуальных транспортных систем, кибербезопасности, цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве и медицине.

1 / 33 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Выставка высокотехнологичных разработок, проходящая в рамках форума, в 2025 году увеличится в 1,5 раза — до 15 тысяч квадратных метров. Уже 30 компаний подтвердили свое участие в форуме, на котором ожидается большое количество деловых переговоров и заключенных соглашений.



Рената Валеева