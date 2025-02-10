В Казани планируют укрепить строительные конструкции Тюремного замка по улице Япеева,16

Фото: Радиф Кашапов

В Казани планируется укрепление строительных конструкций Тюремного замка, который в настоящее время занимает СИЗО-1. После завершения работ будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе комплекса. Об этом сообщили в «РБК Татарстан».

Состояние некоторых конструкций здания признано неудовлетворительным, что требует проведения необходимых восстановительных работ. В частности, специалисты рекомендуют укрепить фундаменты, кирпичные стены и деревянные балки перекрытий, а также провести гидрозащиту подземных и цокольных частей.

Комплекс Тюремного замка расположен на улице Япеева, 16, недалеко от Кремля, и находится в федеральной собственности. В настоящее время здания используются по назначению следственного изолятора, однако после его переезда в новое здание на улице Гудованцева, которое готово на 87%, станет возможным обсуждение их дальнейшего использования.



Анастасия Фартыгина