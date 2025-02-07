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В Сармановском районе Татарстана зафиксировали разлив нефтепродуктов

21:36, 07.02.2025
В Сармановском районе Татарстана зафиксировали разлив нефтепродуктов
Фото: предоставлено Волжско-Камским МУ РПН

В Сармановском районе Татарстана, неподалеку от села Татарские Карамалы, произошел разлив нефтепродуктов, вызванный разгерметизацией нефтепровода НК «НГДУ «Джалильнефть»». Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

  • По предварительным данным, площадь загрязнения составляет более 600 квадратных метров.

На данный момент объем разлива не установлен. Ответственные за ликвидацию последствий аварии — представители НГДУ «Джалильнефть».

Напомним, что 31 января в Лениногорском районе Татарстана также произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площади 2 000 квадратных метров.

Анастасия Фартыгина

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