В Сармановском районе Татарстана зафиксировали разлив нефтепродуктов
В Сармановском районе Татарстана, неподалеку от села Татарские Карамалы, произошел разлив нефтепродуктов, вызванный разгерметизацией нефтепровода НК «НГДУ «Джалильнефть»». Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
- По предварительным данным, площадь загрязнения составляет более 600 квадратных метров.
На данный момент объем разлива не установлен. Ответственные за ликвидацию последствий аварии — представители НГДУ «Джалильнефть».
Напомним, что 31 января в Лениногорском районе Татарстана также произошел разлив нефтесодержащей жидкости на площади 2 000 квадратных метров.
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