Опрос: 25% казанцев заявили, что не справились бы с онкозаболеванием с финансовой точки зрения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Четверть казанцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово. Еще треть — уверены, что смогли бы найти средства на платное лечение и реабилитацию, а каждый пятый отдал бы все свои накопления, чтобы спасти близкого человека. Об этом говорится в результатах опроса страховой компании «Росгосстрах» ко Всемирному дню борьбы с раком.

36,4% опрошенных жителей Казани назвали главной сложностью в случае встречи с онкологией деньги. Каждый пятый респондент (15,7%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше 1 млн рублей, а 5,2% убеждены в том, что выздоровление может стоить дороже 5 миллионов.

— Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно «молодеет» — сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая, — заявила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

По ее словам, стоимость лечения в 2024 году достигала порядка 6—7 млн рублей только по одному случаю.