В Татарстане маркетинговый центр провел закупки на 14 млрд рублей

Фото: Сейтумерова Анна

В 2024 году Республиканский маркетинговый центр Татарстана осуществил 3 641 закупку на общую сумму около 14 млрд рублей, как сообщил глава Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов.

Закупки были направлены на организацию питания в школах и выполнение дорожно-транспортных работ по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Созданный 5 мая 2019 года по инициативе Минэкономики Татарстана маркетинговый центр обеспечивает местных предпринимателей доходами от госзаказов и продвижением региональных товаров. Все исполнители и подрядчики, заключившие государственные и муниципальные контракты, обязаны закупать необходимые товары через этот центр для выполнения своих обязательств.

Напомним, что на итоговом заседании коллегии Госкомитета Татарстана по закупкам представили рейтинг эффективности госзакупок за 2024 год. Лучшим государственным органом признана Госалкогольинспекция республики, а среди муниципалитетов лидировал Альметьевский район.

Анастасия Фартыгина