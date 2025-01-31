В Татарстане определили лидеров рейтинга эффективности госзакупок

Фото: Динар Фатыхов

На итоговом заседании коллегии Госкомитета Татарстана по закупкам представили рейтинг эффективности госзакупок за 2024 год. В пресс-службе ведомства сообщили, что оценка проводилась по критериям конкурентности, экономии, соблюдения законодательства и профессионализма заказчиков.

По результатам 2024 года лучшей среди государственных органов признана Госалкогольинспекция республики, а среди муниципалитетов лидировал Альметьевский район.

За высокие результаты в проведении закупок заказчики получили статуэтки от профильного Госкомитета Татарстана.

Напомним, что Минниханов и полпред президента России наградили муниципальных лидеров республики.



Анастасия Фартыгина