В Татарстане определили лидеров рейтинга эффективности госзакупок
На итоговом заседании коллегии Госкомитета Татарстана по закупкам представили рейтинг эффективности госзакупок за 2024 год. В пресс-службе ведомства сообщили, что оценка проводилась по критериям конкурентности, экономии, соблюдения законодательства и профессионализма заказчиков.
По результатам 2024 года лучшей среди государственных органов признана Госалкогольинспекция республики, а среди муниципалитетов лидировал Альметьевский район.
За высокие результаты в проведении закупок заказчики получили статуэтки от профильного Госкомитета Татарстана.
Напомним, что Минниханов и полпред президента России наградили муниципальных лидеров республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.