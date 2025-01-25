Морспасслужба успешно завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239»

Фото: Динар Фатыхов

Морспасслужба России успешно завершила откачку 1,4 тыс. тонн мазута из танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Работы, проведенные с 19 по 25 января, были завершены раньше запланированного срока, как сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Специалисты восстановили оборудование на борту судна, включая насосы и систему разогрева груза, что позволило эффективно провести откачку мазута в битумовозы, которые затем были перегружены в 20 железнодорожных цистерн. Защитная обваловка вокруг танкера предотвратила попадание мазута в море и защитила его от шторма.

В настоящее время началась зачистка танков танкера для их дальнейшей утилизации, а остатки мазута, которые не удалось выгрузить, были откачаны ручными насосами.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Севастополе после крушения танкеров в Керченском проливе.



Анастасия Фартыгина