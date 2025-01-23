Верховный суд России признал террористическими три украинские организации
Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, «Правая молодежь»* и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*. Об этом пишет РИА «Новости».
Судья огласил решение об удовлетворении исковых требований. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Генпрокуратура в своем иске просила признать указанные организации террористическими и запретить их деятельность на территории России.
Ранее, в 2014 году, Верховный суд России признал экстремистской и запретил в стране «Правый сектор»*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой организации в Крыму.
Справка
* организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.
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