Верховный суд России признал террористическими три украинские организации

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Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, «Правая молодежь»* и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*. Об этом пишет РИА «Новости».

Судья огласил решение об удовлетворении исковых требований. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Генпрокуратура в своем иске просила признать указанные организации террористическими и запретить их деятельность на территории России.

Ранее, в 2014 году, Верховный суд России признал экстремистской и запретил в стране «Правый сектор»*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой организации в Крыму.