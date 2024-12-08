На Солнце прошли две мощные вспышки

Фото: Динар Фатыхов

Институт прикладной геофизики сообщил о вспышке рентгеновского излучения класса X2.3, зарегистрированной в 12.06 мск. Стоит отметить, что сегодня, в 01.15 по мск, была зафиксирована менее мощная вспышка, однако ее класс не достиг уровня X.

По классификации рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на несколько классов: X — самые мощные, M — средние, C — слабые, а A и B — почти незаметные. Каждая следующая буква обозначает увеличение мощности в 10 раз.

Солнечные вспышки часто предшествуют магнитным бурям на Земле. Они вызываются облаками солнечной плазмы, которые могут достигать нашей планеты и оказывать влияние на магнитное поле Земли.



Рената Валеева