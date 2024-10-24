ХАМАС попросил Россию побудить Аббаса к переговорам по созданию единого правительства

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ХАМАС обратилось к России с просьбой побудить президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса к переговорам о создании единого правительства Палестины. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.



Марзук подчеркнул, что ХАМАС считает необходимым создать единое правительство, которое будет управлять сектором Газа после окончания войны. Он также сообщил, что ХАМАС надеется, что Россия сможет повлиять на позицию Аббаса и побудить его к диалогу.

Встреча Путина и Аббаса состоится в Казани сегодня на полях саммита БРИКС.

Анастасия Фартыгина