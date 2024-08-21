Власти Нижнекамска снесут 80 незаконных рекламных щитов

Фото: Максим Платонов

В конце августа в Нижнекамске начнется демонтаж 80 рекламных щитов, которые установили незаконно. Процедура будет проводиться с привлечением службы судебных приставов. Об этом сообщили chelny-biz.ru.

По словам начальника Управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнара Сираева, по 55 другим билбордам продолжаются судебные разбирательства.

В Нижнекамске остался всего 21 рекламный щит, владельцы щитов своевременно оплачивали аренду и договоры аренды места истекают только в 2028 году.

Анастасия Фартыгина