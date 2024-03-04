В Казани начнут демонтировать новогодние декорации

Во вторник, 5 марта, в казанских парках начнут демонтировать новогодние арт-объекты и иллюминации. Работы хотят завершить до конца следующей недели, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Работы не затронут парк «Черное озеро». Оформление не поменяется до конца работы катка. Пока он не работает из-за теплой погоды.

Во время демонтажа на территории общественных пространств будет работать тяжелая техника.

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