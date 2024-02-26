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Прохор Шаляпин рассказал о причинах походов на скандальные ток-шоу

22:20, 26.02.2024

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин объяснил, почему снимается в скандальных шоу. По словам артиста, он участвует в подобных проектах, чтобы сохранять свою медийность. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Он сказал, что съемки в ток-шоу — это вынужденная мера, которая продиктована жизненной необходимостью.

Певец добавил, что соглашается на ток-шоу, если его приглашают. При этом, как рассказал Шаляпин, он никогда не скандалил ни с кем во время съемок. Артист резюмировал, что всегда старался вести себя интеллигентно и не создавать конфликтов.

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Разиль Самигуллин
Общество
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