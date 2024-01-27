Причиной возгорания многоквартирного дома на Проспекте Победы стал телевизор
Сегодня в многоэтажном доме на Проспекте Победы 100 произошёл пожар. Пламя поглотило мебель и личные вещи, охватив площадь в 15 квадратных метров.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В комнате произошло короткое замыкание телевизора, от которого загорелись мебель и вещи.
Об этом Реальному времени сообщил руководитель пресс-службы МЧС Андрей Родыгин.
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