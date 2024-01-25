В Госдуму внесли проект для ускорения прохождения товаров через госграницу

В Госдуму внесли законопроект, который позволит ускорить прохождение товаров в пунктах пропуска через госграницу России, следует из базы данных нижней палаты парламента.



Согласно документу, кабмин на постоянной основе будет наделен полномочиями расширять пункты пропуска через границу России, в которых таможенные органы будут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции. Ожидается, что это сократит время прохождения проверок.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

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Маргарита Головатенко