За год в Татарстане установили 17 мемориальных досок в честь Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы

В 2023 году в Татарстане установили 17 мемориальных досок в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Об этом пишет ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941—1945 годов — филиал Нацмузея республики.

Уточняется, что доски разместили в школах, где учились герои, или которые названы в их честь. Проект реализован музеем-мемориалом Великой Отечественной войны, патриотическим отрядом «Легион» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Финансирование осуществили за счет грантов на социально значимые проекты в молодежной сфере и гранта раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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