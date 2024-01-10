Мэр Набережных Челнов предложил отстранять УК от работы за плохую уборку снега

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с предложением отстранять управляющие компании от работы, если они не справляются с уборкой снега. По его мнению, город должен иметь возможность воздействовать на организации, которые не выполняют свои обязательства, сообщает Chelny-biz.ru.



Магдеев обратился к исполкому с поручением привлекать к проверкам представителей прокуратуры и жилищной инспекции. Он отметил, что муниципалитет может только морально влиять на нарушителей, но необходимо и другое воздействие. Мэр подчеркнул, что компании, которые из месяца в месяц не выполняют свои задачи, должны быть отстранены от управления жилыми домами.

— Муниципалитет может только морально воздействовать на нарушителя. Должно быть и иное воздействие. Где-то рублем, а где-то, если компания из месяца в месяц, из года в год не выполняет свои обязательства, она должна быть отстранена от управления жилыми домами. Взяли дома — управляйте! Если люди в социальных сетях пишут, кто УК не убирает снег, мы что должны делать? Незамедлительно обращайтесь в контрольно-надзорные органы, — сказал он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев отметил, что некоторые управляющие компании, такие как «Челныстройремонт», «Жилкомсервис» и «Строим будущее», хорошо справились с задачей. Однако другие, такие как «Жилищный фонд» и «Жилэнергосервис», показали результаты ниже своих возможностей. Зуев заверил, что управляющие компании уже проводят работу над улучшением своей деятельности.

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