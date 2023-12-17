Рустам Минниханов: жители новых территорий нуждаются в нашей помощи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем telegram-канале рассказал о том, что делегации городов и районов республики продолжают совершать поездки с гуманитарными миссиями в зону проведения СВО.

— Яңа территорияләрдә яшәүчеләр һәм егетләребез безнең ярдәмгә мохтаҗ. Аларны калдырмыйк. Гуманитар ярдәм җыюны туктатмыйбыз [«Жители новых территорий и наши ребята нуждаются в нашей помощи. Мы их не оставим. Не прекратим сбор гуманитарий помощи», — перевод с татарского языка], — написал раис Татарстана.

Рустам Минниханов также упомянул, что на этой неделе глава Нижнекамского района Рамиль Муллин и глава Буинского района Ранис Камартдинов доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, а также российским военнослужащим.

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин в конце ноября рассказал, как республика помогает восстанавливать подшефные Татарстану города Рубежное и Лисичанск. Он живет в Лисичанске уже почти полтора года и курирует восстановление двух городов, для которых республика делает «максимально все что возможно».

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Илина Хакимова