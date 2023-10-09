До 20 октября в казанских Дербышках отремонтируют колодец, вода из которого топит улицу еще с лета

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанском жилом массиве Дербышки до 20 октября отремонтируют прорыв колодца по улице Мира, 55. Как уверяют местные жители, авария на нем произошла еще летом, однако МУП «Водоканал» долгое время игнорирует их просьбы.

— Проблема возникла летом! А скоро уже зима. Долго еще обещаниями кормить будут? В Дербышках по улице Мира, 55 есть небольшой кармашек для стоянки автомобилей. Напротив него канализационный люк. Из него все лето вытекает чистая вода. Затопило всю зеленую зону, теперь разрушается асфальт около люка. В «Водоканал» уже звонили, диспетчер спрашивала, где и что. Месяц прошел, а вода так и течет. Каток делаем на зиму? Или ждете обрушения асфальта? Ждем до 16 октября, — написала в официальный чат жителей Казани с городской мэрией местная жительница по имени Марина.

В ответ на это обращение Комитет ЖКХ сообщил, что в результате обследования на месте аварии был выявлен прорыв в колодце на водопроводе. По их данным, на объекте уже начались подготовительные работы. В настоящее время специалисты переключают сети водоснабжения в целях минимизации отключения потребителей от услуг. Ориентировочный срок ликвидации аварии — до 20 октября, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, с похожей проблемой в июле в редакцию «Реального времени» обратились жители улицы Губкина в Советском районе Казани. Они рассказывали, что по проезжей части вдоль домов №46 и №48 на протяжении пяти дней бежали потоки чистой воды, при этом аварию никто не устранял. На все обращения в «Водоканале» лишь отмахивались от проблемы. Подробнее — в нашем материале.



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Максим Кокунин