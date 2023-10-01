Эрдоган заявил, что у Турции нет ожиданий от Евросоюза

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ничего не ожидает от Европейского союза, сообщает «РИА Новости».



— Мы выполнили все обещания, данные ЕС, а они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении ЕС к нашей стране не произошло. Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС, — сказал он в ходе выступления в парламенте в воскресенье.

По словам Эрдогана лидера, ЕС должны отказаться от несправедливостей, которые они использовали против Турции. В частности, это касается введения виз.

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Маргарита Головатенко