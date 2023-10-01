Скончался народный артист России Виталий Коняев

Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни 30 сентября, об этом в воскресенье сообщили в Малом театре.



— Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича. О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно, — сказано в сообщении.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Народный артист России (1998). Снимался в фильмах «Песнь о Кольцове», «Чистое небо», «Тишина» и др.

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Маргарита Головатенко