Эксперты назвали самые крупные и самые маленькие вирусы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крупнейшие вирусы — это пандоравирус и мимивирус, мельчайшим вирусом является гепатит В. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на вирусолога, академика РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова.

— Самые большие по размерам генома — это пандоравирус и мимивирус. Но дело в том, что они не поражают человека. Это вирусы, найденные у амеб. А из существующих вирусов человека самые большие — это вирусы герпеса. У них геном около 250 тысяч нуклеотидов, — объяснил эксперт.

В свою очередь геном пандоравирусов может содержать в геноме 2,5 миллиона нуклеотидов. Интересно, что столько же нуклеотидов у бактерии E. coli (кишечной палочки).

— То есть геном вот этих крупных вирусов по размеру сравним с геномами самых простых бактерий, — отметил Нетесов.

Самым маленьким ДНК-содержащим вирусом, который поражает человека, является гепатит В. Его геном включает в себя 3,2 тысячи нуклеотидов.

Напомним, недавно ученые выяснили, какие вирусы приносят больше всего пользы. Это бактериофаги и вирусы-симбионты.

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Галия Гарифуллина