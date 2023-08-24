НКНХ получил заключение экологической госэкспертизы на реконструкцию полигона промотходов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Проект нижнекамского предприятия СИБУРа по реконструкции полигона захоронения промышленных отходов получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы, сообщается в пресс-релизе компании. Ранее проект получил одобрение населения на общественных слушаниях.



Сегодня полигон состоит из 48 карт, представляющих собой котлованы, у каждого из которых свой объем и свое предназначение. В восьми картах в процессе модернизации планируется усилить основание, выполнить трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. Это сделает карту герметичнее. 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, а затем рекультивируют.

Реконструкция коснется существующего пруда-регулятора — будет увеличен объем аккумулирующей емкости, дополнительного резервуара для сбора большого объема воды. Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.



Реконструкция полигона промышленных отходов — одно из масштабных мероприятий Соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором, подписанного в 2022 года. На эти цели СИБУР выделит более 1,7 млрд рублей.

Планируется, что работы по модернизации и рекультивации карт на полигоне промышленных отходов позволят минимизировать воздействие на окружающую среду.

