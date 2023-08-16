Лучшим таксистом в России стала водитель из Татарстана Луиза Бадреева

Водитель из Татарстана Луиза Бадреева одержала победу в конкурсе «Лучший водитель такси в России», сообщает корреспондент «Реального времени» с церемонии награждения, которая прошла в Чебоксарах.



Луиза Бадреева работает в такси уже более 15 лет. Среди участников конкурса она была единственной женщиной. Все участники — победители региональных этапов конкурса профессионального мастерства из 32 российских краев, республик и областей.

За первое место таксист получит крупный денежный приз от организаторов и автомобиль Lada Vesta.

В первом туре участники сдавали теорию — это знание географии России, ПДД и законодательства о такси, приемов оказания первой медицинской помощи. Во втором туре демонстрировали практические навыки: проезд змейки задним ходом с разной шириной коридоров, параллельную парковку, заезд в гараж и повороты под углом 90 градусов. В заключение участники подъехали максимально близко к финишной прямой, но не пересекли ее. За вторым этапом следовал творческий конкурс.

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Маргарита Головатенко