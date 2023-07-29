В Минобороны Китая оценили военное сотрудничество Москвы и Пекина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Китайско-российское оборонное сотрудничество не представляет угрозы ни для одной страны. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

— Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны, — передает его слова «РИА Новости».

Так, в Поднебесной ответили на публикацию в Японии «Белой книги обороны». Это ежегодный доклад японского министерства о ситуации в мире с точки зрения обороны страны. В нем указано, что «стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце марта Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам. Он добавил, что у Москвы и Пекина действительно есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако страны этого и не скрывали, так как эти отношения — «прозрачные, там нет ничего секретного».

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Айрат Назипов