В сквере 100-летия строительной отрасли Татарстана в Казани заработал фонтан

В Казани в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана снова включили фонтан по запросам жителей, сообщили в мэрии города и предупредили о недопустимости купании в фонтане в жаркую погоду:



— Установленные в городе фонтаны не предназначены для купания. Они не оборудованы в соответствии с требованиями, которые предъявляются к таким объектам. Прыгать с пирса небезопасно, слишком малая глубина. Если в воде повредить электрическое оборудование фонтана и освещения, то последствия могут быть самыми серьезными, — отметили в исполкоме.

Также там добавили, что никто не может гарантировать чистоту воды и защиту от инфекций. Специалисты проводят только механическую уборку мусора.

— Если купание продолжится, то мы рассмотрим вариант с полным отключением фонтана, это приведет к застаиванию воды, а значит, придется осушить чашу. Ужасно не хочется прибегать к таким мерам, надеемся на понимание.

В марте прошлого года казанцам предлагали выбрать, как будет выглядеть будущий сквер 100-летия образования строительной отрасли в РТ: какими они видят фонтан, детскую площадку в сквере и др.



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Маргарита Головатенко