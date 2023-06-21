Психолог дал советы, как поддержать ребенка при низких баллах ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В случае если ребенок получил низкие баллы по результатам ЕГЭ, для поддержки следует сфокусировать его внимание на том, что это жизненный опыт, из которого можно вынести что-то полезное. Об этом говорит психолог Александр Коридзе.

По его словам, ребенку необходимо дать понять, какие вещи находятся под его контролем. В случае с ЕГЭ есть две части: зависящая и не зависящая от него.

— От него зависит правильно, хорошо, грамотно, учитывая свои ресурсы, подготовиться, а после, соответственно, явиться на экзамен и постараться его сдать, исходя из своих возможностей. Это находится в зоне его контроля, — отметил Коридзе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается плохого самочувствия в день экзамена, это не зависит от ребенка. Такой подход снижает неполезные и бессмысленные переживания, уточнил специалист.

Психолог добавил, что родители должны поддерживать ребенка, сказать, что все будет хорошо в любом случае, что они любят его, несмотря ни на что.

Напомним, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, на сегодняшний день в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, но при этом само количество таких результатов 158 — два человека сдали на 200 баллов.

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Елизавета Пуншева